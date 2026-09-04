A lenda do futebol francês Thierry Henry enviou uma mensagem clara ao Liverpool sobre a maneira ideal de aproveitar o seu novo astro, Bradley Barcola, ressaltando que dar liberdade ao jogador para explorar a sua velocidade e a sua capacidade de drible será o fator mais importante para extrair o melhor dele.

O Liverpool investiu 145 milhões de euros para contratar o internacional francês, que assinou um contrato válido até 2031, tornando-se a segunda transferência mais cara da história do clube inglês.

Henry afirmou, em declarações à rede "Sky Sports" reproduzidas pelo francês "Foot Mercato", que a verdadeira chave para aproveitar Barcola está em colocá-lo nas condições adequadas que lhe permitam mostrar os seus principais pontos fortes.

E explicou: "Com o Barcola, a chave é saber como usá-lo. Você consegue criar situações de um contra um para ele? E consegue também incluí-lo nos contra-ataques? Porque ele tem uma velocidade impressionante".

Henry alertou o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, contra atribuir ao jogador francês tarefas defensivas que possam limitar o seu impacto ofensivo, acrescentando: "Ele deve defender mais do que ataca? Isso pode ser contraproducente para ele".

O ex-astro francês considera que Barcola tem a capacidade de fazer uma grande diferença no Campeonato Inglês, especialmente se contar com os espaços que lhe permitam explorar a sua velocidade e disparar nas transições ofensivas, além de colocá-lo em confrontos diretos com os defensores.

Ainda assim, Henry apontou um aspecto que o jogador ainda precisa desenvolver para chegar a um nível mais alto, e disse: "Acredito que o Barcola precisa aprimorar a sua capacidade de finalizar as jogadas. E se ele conseguir isso, muitas equipes terão dificuldade em pará-lo".

Por sua vez, Jamie Carragher, que também estava presente no estúdio, elogiou a capacidade de Barcola de acrescentar um toque especial ao Campeonato Inglês, mas, ao mesmo tempo, expressou algumas dúvidas sobre o equilíbrio geral dentro da formação do Liverpool.

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