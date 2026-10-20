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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
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Haverá rodízio antes do Clássico? Mourinho anuncia a lista do Real para o duelo contra o Leipzig

J. Mourinho
Real Madrid
Leipzig
Barcelona
La Liga
Liga dos Campeões
Portugal
Espanha
Alemanha

O último ensaio do Real Madrid

O José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Leipzig, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid ocupa a oitava posição na tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, com 6 pontos, atrás apenas por saldo de gols do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Leipzig aparece na 21ª colocação, com 3 pontos.

A partida contra o Leipzig será a última do Real Madrid antes de disputar o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, no estádio Spotify Camp Nou.

As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Raúl Asencio e Rodrygo Goes por lesão, além de Ferland Mendy, que não está inscrito na lista do Real para a Liga dos Campeões da Europa.

A lista completa do Merengue para a partida de amanhã ficou assim:

Goleiros: Courtois - Lunin - Mestre.

Defensores: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espé - Brahim Díaz - Yan Diomande.

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