O José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Leipzig, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.
O Real Madrid ocupa a oitava posição na tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, com 6 pontos, atrás apenas por saldo de gols do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Leipzig aparece na 21ª colocação, com 3 pontos.
A partida contra o Leipzig será a última do Real Madrid antes de disputar o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, no estádio Spotify Camp Nou.
As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Raúl Asencio e Rodrygo Goes por lesão, além de Ferland Mendy, que não está inscrito na lista do Real para a Liga dos Campeões da Europa.
A lista completa do Merengue para a partida de amanhã ficou assim:
Goleiros: Courtois - Lunin - Mestre.
Defensores: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.
Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espé - Brahim Díaz - Yan Diomande.