Harry Kane ultrapassa a marca mágica de 90 gols pela Inglaterra

A Inglaterra soma nove pontos no grupo C da Liga das Nações. O técnico Thomas Tuchel viu sua equipe vencer a República Tcheca por 3 a 0 em Wembley, na terça-feira. Harry Kane voltou a marcar com a camisa da seleção inglesa e agora tem 91 gols pela seleção.

Os donos da casa tiveram sorte no 1 a 0, já que Vladimir Coufal acabou mandando a bola contra o próprio gol de forma infeliz após 27 minutos de jogo. Alguns minutos antes do intervalo, Morgan Rogers deixou a bola pronta para Kane, que completou de perto.

Kane seguiu em busca de gols também depois do intervalo e teve azar quando uma bomba explodiu no travessão e saiu por cima do gol. Pouco depois, o goleiro Lukas Hornicek impediu Jude Bellingham de marcar com uma defesa impressionante.

O gol de número 91 de Kane saiu aos 57 minutos. O capitão do ataque da Inglaterra calculou corretamente a trajetória de um escanteio e depois cabeceou para a rede. Com isso, a resistência da equipe tcheca ficou praticamente encerrada.

Tuchel ainda promoveu algumas substituições na reta final e deu descanso, entre outros, a Bellingham. A Inglaterra administrou com tranquilidade a partida de mão única e somou três pontos importantes no grupo C.

A Inglaterra volta a jogar pela Liga das Nações em 12 de novembro contra a Croácia. A fase de grupos será encerrada em 15 de novembro com uma partida contra a campeã mundial Espanha.