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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Bart DHanis
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Harry Kane quebra recorde de 36 anos e marca o gol da vitória da Inglaterra

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A Inglaterra venceu a Croácia na partida em que Harry Kane bateu um recorde. Em Wembley, a equipe de Thomas Tuchel superou os visitantes por 2-1. A Espanha venceu a República Tcheca por 0-2 e, com isso, a campeã mundial segue na liderança do grupo C da Liga das Nações. A Inglaterra vem logo atrás, a três pontos de distância.

Inglaterra - Croácia 2-1

Antes da partida em Wembley, Harry Kane foi homenageado. O recém-eleito vencedor da Bola de Ouro disputou, na noite de quinta-feira, seu 126º jogo pela seleção e agora é o jogador com mais partidas pela Inglaterra.

Depois de um início forte dos visitantes, os ingleses abriram o placar aos 24 minutos. Josko Gvardiol afastou mal um cruzamento vindo da lateral, e Morgan Rogers mandou a bola para a rede.

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Em um escanteio da Croácia, Jarrell Quansah tentou recomprar a bola para Jordan Pickford, mas o fez com pouca força, permitindo que Peter Sucic completasse de perto para o gol: 1-1.

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O empate durou pouco. Praticamente logo após o 1-1, Quansah foi derrubado na outra área durante um escanteio, e a arbitragem marcou pênalti.

Como de costume, Kane não desperdiçou e recolocou a Inglaterra à frente da Croácia em sua partida comemorativa: 2-1. Na reta final, a Inglaterra ainda escapou de sofrer o empate, já que Ante Budimir desperdiçou duas grandes chances.

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República Tcheca - Espanha 0-2

A Espanha abriu o placar no primeiro tempo em uma cobrança de pênalti. Alex Baena não falhou da marca: 0-1.

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No segundo tempo, a Espanha pareceu ampliar a vantagem. Jeremy Pino concluiu bem um lançamento longo do goleiro Unai Simon, mas estava impedido, e o gol não valeu.

Na reta final, a Espanha chegou ao 0-2 depois que a equipe da casa recebeu um cartão vermelho. Marc Pubil recuperou a bola no campo de ataque e finalizou no canto.