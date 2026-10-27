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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Harry Kane quebra o silêncio com mensagem emocionante após a Bola de Ouro

H. Kane
Bayern de Munique
Inglaterra
England

"Uma noite que jamais esquecerei"

Harry Kane rompeu o silêncio com uma mensagem emocionante que agitou as redes sociais, horas após sua conquista histórica da Bola de Ouro 2026, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal em uma cerimônia lendária realizada em Londres.

O internacional inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e capitão da seleção da Inglaterra, expressou sua imensa alegria após realizar o maior sonho de sua carreira e conquistar o prêmio da Bola de Ouro, "Ballon d'Or", de 2026.

A conquista de Kane veio depois de uma disputa acirrada e épica com a dupla Kylian Mbappé e Lamine Yamal, na cerimônia realizada na capital britânica, Londres, na noite da última segunda-feira, com organização conjunta entre a revista "France Football" e a União das Associações Europeias de Futebol pela terceira edição consecutiva, e que reuniu uma lista de 30 craques da elite mundial.

Mensagem vinda do coração no "X"

Kane não demorou a compartilhar seu momento histórico com os torcedores, publicando em sua conta oficial na plataforma "X" uma mensagem emocionante na qual disse: "Por onde começo? Foi uma noite que nunca esquecerei".

O craque inglês acrescentou: "É uma grande honra receber o prêmio da Bola de Ouro após um ano repleto de gols, títulos e conquistas marcantes. Este ano foi excepcional no nível individual e coletivo".

Kane não se esqueceu de quem foram os responsáveis por sua chegada ao topo, dirigindo um agradecimento especial aos companheiros e à família, ao prosseguir: "Obrigado a todos os membros da comissão técnica e aos meus companheiros na seleção inglesa e no Bayern de Munique, e obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos que me apoiaram, pois esta conquista não teria sido possível sem o apoio de todos vocês".

O capitão da seleção da Inglaterra encerrou sua mensagem com palavras emocionantes para seus torcedores ao redor do mundo: "Obrigado a todos que enviaram uma mensagem gentil ou compartilharam uma publicação nas redes sociais, eu valorizo tudo isso, este momento ficará marcado na minha memória por muito tempo".


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