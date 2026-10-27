O inglês Harry Kane, astro do Bayern de Munique, viveu uma noite excepcional em sua cidade natal, Londres, após ser coroado com a Bola de Ouro, alcançando o auge de sua carreira futebolística e dando ao clube bávaro e ao Campeonato Alemão um grande impulso moral, em uma conquista há muito esperada nos corredores do gigante alemão.

Após o fim da cerimônia, Kane roubou a cena em frente ao teatro "Palladium", na capital britânica, onde ergueu a Bola de Ouro em meio ao flash das câmeras e aos gritos de comemoração, a poucos quilômetros do bairro de Walthamstow, que testemunhou seus primeiros passos.

Kane afirmou, em declarações à rede "Sky Sport Alemanha" na manhã do dia seguinte: "Realmente parece um sonho, e ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu".

Aos 33 anos, o atacante do Bayern chegou ao ponto mais alto de sua carreira até agora, em meio a elogios generalizados, entre eles uma mensagem do Príncipe William e sua esposa Kate, que o descreveram como um "jogador excepcional".

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O jornal britânico "Daily Mail" considerou que a consagração de Kane representa a vitória de um jogador que personifica o significado do profissionalismo, depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance para desenvolver seu talento, colhendo enfim os frutos de seu trabalho.

Allianz Arena se veste de ouro, e a comemoração se estende a Munique

Os ecos da conquista não se restringiram à Inglaterra, já que a Allianz Arena, em Munique, se iluminou de dourado em homenagem ao seu astro, em uma cena que também se repetiu no edifício Empire State, em Nova York.

Após a noite da consagração, Kane comemorou com seus amigos e sua família em uma casa noturna de Londres, antes de retornar a Munique na terça-feira, preparando-se para retomar seus compromissos com o Bayern.

Kane se prepara para aparecer diante da torcida do clube durante o confronto contra o Magdeburg na Copa da Alemanha, na quarta-feira, e depois no clássico alemão contra o Borussia Dortmund, no sábado, quando o Bayern pretende celebrar a conquista de seu astro diante de sua torcida, em um momento que carrega uma importância especial para o clube e para o Campeonato Alemão.

Depois de 45 anos, a Bola de Ouro volta ao Bayern

Foram necessários 45 anos desde a consagração de Karl-Heinz Rummenigge com o prêmio até que outro jogador do Bayern de Munique chegasse ao topo da Bola de Ouro.

A conquista de Kane veio em um ano em que se disputa a Copa do Mundo, apesar de o time bávaro não ter sido campeão da Liga dos Campeões da Europa, confirmando a capacidade do clube de apresentar um jogador que briga pelos mais altos prêmios individuais do futebol.

Rummenigge disse que a consagração de Kane prova que o caminho para a Bola de Ouro ainda passa pelo Bayern de Munique e pelo Campeonato Alemão, enquanto o diretor esportivo Max Eberl descreveu o clube como uma "plataforma para atletas de nível mundial".