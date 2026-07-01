Harry Kane conquista um recorde histórico da Inglaterra na Copa do Mundo

Harry Kane, atacante da Inglaterra, alcançou um marco histórico para a seleção inglesa na Copa do Mundo, após participar da partida contra a República Democrática do Congo nesta quarta-feira.
Harry Kane foi o titular na escalação escolhida pelo técnico Thomas Tuchel para enfrentar a República Democrática do Congo nesta quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.
A rede de estatísticas “Opta” afirmou: “Harry Kane registra hoje sua 15ª participação como titular na Copa do Mundo, tornando-se oficialmente o jogador de linha (exceto goleiros) com mais partidas como titular na história da seleção inglesa na Copa do Mundo”.
Logo atrás de Harry Kane, vêm os quatro jogadores Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher e Ashley Cole, com 14 partidas cada um.
Kane e o quarteto mencionado alcançaram esses números ao longo de três edições da Copa do Mundo.