Harry Kane conquista a Bola de Ouro de 2026

Harry Kane conquistou a Bola de Ouro de 2026. O atacante do Bayern de Munique foi eleito o melhor jogador de futebol na noite de segunda-feira, durante a 70ª edição da prestigiosa premiação, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Para Kane, a vitória tem um significado especial porque a cerimônia deste ano acontece em Londres. A capital inglesa não é apenas sua cidade natal, mas também o lugar onde começou a carreira como jogador profissional.
Kane já era considerado o grande favorito havia muito tempo antes da entrega do prêmio. O atacante inglês chegou a Londres na tarde de segunda-feira com a família e uma ampla delegação do Bayern de Munique. Entre os presentes na cerimônia estavam o presidente Herbert Hainer, o diretor-geral Christoph Dreesen e o companheiro de equipe Michael Olise.
O inglês já havia sido premiado no início da noite, durante a cerimônia no The London Palladium. Kane foi eleito Atacante do Ano e recebeu o Prêmio Gerd Müller. Com a conquista da Bola de Ouro, acrescenta agora a principal distinção individual à sua lista de prêmios.
Yamal também estava entre os principais candidatos à Bola de Ouro, mas o astro do Barcelona teve de se contentar com outro prêmio. Ele ganhou o Troféu Kopa pelo terceiro ano consecutivo, distinção concedida ao melhor jogador de futebol com menos de 21 anos.
Curiosamente, o próprio Yamal achou que seu companheiro Pau Cubarsí merecia mais o prêmio. "Este prêmio deveria ter sido dele, porque ele joga em um nível incrivelmente alto. Ele merecia este troféu", afirmou Yamal.
O técnico da seleção Luis de la Fuente e o goleiro Unai Simón também garantiram conquistas espanholas na cerimônia em Londres. De la Fuente foi eleito Treinador do Ano depois de vencer a Copa do Mundo com a Espanha. Simón, por sua vez, recebeu o prêmio de Goleiro do Ano. O prêmio de Time do Ano foi para o Paris Saint-Germain.
No futebol feminino, a noite foi de sucesso para o Barcelona. Alexia Putellas conquistou a Ballon d'Or Féminin pela terceira vez na carreira, enquanto sua companheira Vicky López recebeu o Troféu Kopa de maior promessa. Além disso, Cata Coll foi eleita Goleira do Ano, o prêmio de Treinador do Ano ficou com Pere Romeu, técnico do Barcelona, e o clube catalão também foi eleito Clube do Ano no futebol feminino.