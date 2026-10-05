Harry Kane (33) está definitivamente fora e sabe onde quer jogar na próxima temporada

Harry Kane está prestes a renovar seu contrato com o Bayern de Munique, segundo informações de Florian Plettenberg e Fabrizio Romano, entre outros. As duas partes encontraram um avanço nas negociações, ao que tudo indica.

O contrato atual de Kane se encerra no verão do ano que vem, o que fazia o tempo começar a apertar para o Bayern. Agora, um acordo teria sido alcançado por um novo vínculo que mantém Kane no recordista alemão até meados de 2029.

Segundo Plettenberg, “sempre foi o plano” de Kane renovar. O atacante está muito bem adaptado em Munique e é visto como um dos grandes favoritos à Bola de Ouro, que será entregue no fim deste mês.

Kane disputou até agora 154 partidas pelo Bayern, nas quais marcou 152 vezes. Além disso, deu 34 assistências.

O futuro de Kane foi alvo de muita especulação nos últimos meses. O Barcelona, por exemplo, foi citado como possível destino para o inglês, enquanto o saudita Al-Hilal também demonstrou forte interesse.

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O próprio Kane já havia dito em agosto que a vontade de voltar para a Inglaterra havia diminuído. Segundo o atacante, ele se sente extremamente em casa em Munique e agora parece reforçar essas palavras com um novo contrato com o Bayern.

Ainda não há confirmação oficial, mas Romano espera que ela chegue em breve. Neste momento, os últimos detalhes estão sendo acertados.