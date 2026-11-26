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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu que não conversa com Carlo Ancelotti sobre como administrar a pesada carga de jogos de Raphinha. O alemão ressaltou que suas declarações não são uma crítica ao antigo rival, mas pediu mais diálogo entre técnicos de clubes e seleções para proteger os jogadores.

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Flick revela falta de contato com Ancelotti sobre Raphinha

Flick revelou que não conversa com Ancelotti sobre como administrar a carga de jogos de Raphinha. Em entrevista à TNT Sports, o técnico alemão falou sobre a maneira como o clube catalão lida com a agenda intensa do ponta brasileiro.

Como Raphinha tem papel fundamental no Camp Nou, equilibrar as exigências físicas dos compromissos pelo clube e pela seleção segue sendo uma prioridade para Flick.

“Cada um faz as coisas à sua maneira”

Questionado diretamente sobre a falta de contato com Ancelotti, Flick foi franco. Embora já tenha enfrentado o técnico italiano no passado, a relação de trabalho entre eles hoje não inclui conversas regulares sobre jogadores em comum.

“Não tenho contato com ele. É assim que as coisas são”, disse Flick. “Nós nos conhecemos porque nos enfrentamos nas últimas duas temporadas, ou pelo menos na última. Também tínhamos uma boa relação quando ele treinava o Bayern de Munique.

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“No fim, cada um faz as coisas à sua maneira, e não tenho problema com isso. Não é uma crítica. É normal que cada técnico esteja concentrado no próprio time.”

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Elogios a Raphinha e pedido por mais diálogo

O desejo de Flick por mais diálogo vem do enorme esforço físico que Raphinha faz pelo Barcelona. O técnico destacou a dedicação incansável de seu capitão após uma atuação de destaque contra o Villarreal .

“Esse é o jeito dele de jogar, sua atitude, sua mentalidade. Ele sempre dá tudo em campo”, explicou Flick. “O que ele fez contra o Villarreal foi incrível. Ele corre muito, percorre muitos quilômetros e joga com enorme intensidade. Esse é o Rafa, nosso capitão.”

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Com base em sua experiência anterior à frente de uma seleção, Flick admitiu que sente falta do diálogo aberto que mantinha com técnicos de clubes. “Claro que acho que também seria positivo ter mais contato com técnicos de seleções”, disse. “Para poder dizer: ‘Ele está bem, ele não está bem’ ou ‘você deveria prestar atenção nisso’. Eu fazia isso quando era técnico de seleção e sinto falta, para ser sincero.”

Jogadores em primeiro lugar daqui para a frente

Resta saber se as declarações públicas de Flick vão mudar a forma como ele e Ancelotti se coordenam em relação a Raphinha. Por enquanto, o Barcelona seguirá administrando internamente o tempo em campo e a recuperação de seu capitão diante das exigências da temporada.