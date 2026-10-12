Além disso, o Manchester United estaria interessado no jogador de 22 anos, como noticiou recentemente o jornal espanhol Mundo Deportivo.

O motivo da frustração do defensor é evidente e aparece nos números da temporada atual. O jogador, que disputou sete partidas pela seleção espanhola, soma apenas 12 minutos em campo com a camisa do clube catalão nesta temporada.

Mesmo após a última pausa para as seleções, a condição de reserva do jogador formado nas categorias de base do clube não mudou. Na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, Balde passou mais uma vez os 90 minutos no banco.

Diante desse cenário, uma transferência na próxima janela aparece como a única saída plausível, segundo o As. Apesar da falta de minutos em campo, não faltariam interessados no lateral.

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Em caso de venda de Balde, Hansi Flick deve insistir na contratação de um reforço

Uma possível venda também poderia provocar uma reação em cadeia no elenco comandado por Hansi Flick. Caso a saída aconteça no inverno, o técnico alemão insistiria na contratação de um novo zagueiro, segundo informações do Mundo Deportivo.

O líder de La Liga enfrenta atualmente uma escassez de jogadores no miolo da defesa, perceptível sobretudo desde a lesão muscular de Andreas Christensen. Ainda não há candidatos concretos para a contratação, mas haveria margem financeira para trazer um reforço. Como Balde tem contrato até 2028, sua venda poderia render uma quantia considerável aos cofres do Barcelona.

Balde chegou às categorias de base do Barça em 2011, vindo do rival da mesma cidade, o Espanyol. Até agora, disputou 169 partidas oficiais pela equipe principal, nas quais marcou três gols e deu 21 assistências.