Atlético de Madrid e FC Barcelona fazem um grande confronto neste domingo à noite por LaLiga. Frenkie de Jong pode voltar a ser titular.

Com a lesão de Rodri, Hansi Flick tem um importante problema a resolver no meio-campo. Isso pode significar o retorno de De Jong à posição, depois de ele passar um longo período afastado por uma lesão no joelho.

Há duas semanas, De Jong voltou a jogar pelo Barça no clássico contra o Real Madrid, quando entrou em campo como meio-campista. Na semana passada, contra o Deportivo Alavés, voltou a ser titular, mas como zagueiro. Nesta semana, teve de se contentar com vinte minutos contra o Aston Villa pela Liga dos Campeões.

Neste domingo, ele pode começar no meio-campo, já que Rodri ficará afastado por algumas semanas devido a uma lesão na coxa. "Ainda não decidi quem vai começar ao lado de Pedri", revelou Flick na entrevista antes do confronto com o Atlético.

"Frenkie pode jogar em diferentes posições e tem mais experiência, não apenas como primeiro volante. Marc Bernal também é muito bom sem a bola", afirmou Flick. "Estou feliz em ver Frenkie de volta, e ele dá cem por cento nos treinos. Mas ainda precisamos conversar sobre isso. Vamos decidir depois."

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O jogo de domingo é muito importante na disputa pelo título espanhol, já que Barcelona e Atlético ocupam as duas primeiras posições de LaLiga. A diferença entre as equipes é de apenas dois pontos.

Depois, começa mais um período de jogos das seleções, no qual De Jong poderá se apresentar à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. Para ele, será um reencontro com Xavi.