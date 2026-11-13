Hans Kraay: "Isso não é uma grande perda para a seleção da Holanda"

Segundo Hans Kraay Jr., a ausência de Virgil van Dijk na seleção da Holanda por causa de uma lesão não é um desastre. Isso dá a outros jogadores a chance de mostrar seu valor, avalia o comentarista que acompanha a equipe na ESPN.
Van Dijk e Brian Brobbey comunicaram ao técnico Xavi que não poderiam se apresentar. Sepp van den Berg foi convocado posteriormente, e Frenkie de Jong é o capitão interino na ausência do zagueiro do Liverpool.
"Não acho que seja uma perda tão grande", diz Kraay sobre a ausência de Van Dijk. "Van Dijk também recebe muitas críticas, que às vezes são justificadas."
"Mas acho que Van de Ven e Van Hecke podem formar uma boa dupla na seleção da Holanda, como no Tottenham Hotspur. Juntos, eles sofreram apenas 11 gols em dez jogos pelo Tottenham. E não é exatamente um campeonato de pernas de pau; tampouco enfrentam pernas de pau no ataque", acrescenta o comentarista.
Segundo Kraay, Xavi pode escalar Van Hecke e Van de Ven no centro da defesa com tranquilidade. "Confio na velocidade de Van de Ven ao lado de Van Hecke. Isso pode acabar sendo um passo rumo ao futuro."
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Van Dijk, de 35 anos, porém, ainda não parece disposto a encerrar sua trajetória na seleção. Depois da Copa do Mundo do último verão, havia dúvidas, mas, após uma conversa com Xavi, o veterano decidiu continuar defendendo a Holanda.
"Xavi e Van Dijk têm certeza de que continuarão juntos por mais dois anos. Nesse caso, seria uma solução temporária", diz Kraay, referindo-se à dupla de zaga formada por Van Hecke e Van de Ven.
Se Van de Ven for deslocado para o centro da defesa, Ian Maatsen deve começar como lateral-esquerdo contra a Grécia. "Também está ótimo", diz Kraay, aprovando a escolha do lateral do Aston Villa.
Maatsen tem sido presença constante no Aston Villa nesta temporada, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo atuou uma vez pela seleção da Holanda, em 2025, nas quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha.