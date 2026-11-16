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Hans Kraay junior ficou chocado com a atuação da seleção holandesa, goleada por 5 a 0 pela Alemanha na Liga das Nações. O comentarista que acompanha a Holanda aponta, sobretudo, a falta de coragem na equipe do técnico Xavi.

"Perdemos por 5 a 0. Cinco a zero... com coragem zero e pressão zero. Fomos completamente dominados, humilhados. Não conseguimos acompanhar o ritmo e passamos o tempo todo correndo atrás. Passamos a noite inteira rodando feito num carrossel", lamentou Kraay após a partida, no estúdio da ESPN.

Kraay não viu nada dos pontos centrais da proposta de Xavi: segurar bem a bola e tentar pressionar no campo adversário. "Nada disso... desde o primeiro minuto", disse o comentarista, que viu a Holanda sofrer muito sem Frenkie de Jong em Berlim.

"É claro que Frenkie é muito importante e é o líder discreto da equipe. Mas não dá para fazer tudo depender dele. Porque ele vai ficar de fora outras vezes, e não podemos ser dominados dessa maneira. Ninguém marcava, ninguém ficava perto do adversário. Foi realmente terrível", concluiu Kraay, decepcionado.

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A Holanda foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 no Olympiastadion. Depois do intervalo, não teve chances contra uma Alemanha muito mais atenta, que venceu por 5 a 0 com dois gols de Florian Wirtz.

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Um duro golpe para Xavi e seus comandados. Havia muito entusiasmo em torno da Holanda após a vitória por 7 a 0 sobre a Grécia na sexta-feira passada.

Com isso, a Holanda termina com 11 pontos e na segunda posição do grupo B da Liga das Nações. França, Inglaterra e Portugal são os três países que a seleção holandesa pode enfrentar nas quartas de final, embora o primeiro lugar dos portugueses no grupo ainda precise ser confirmado.

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O sorteio das quartas de final acontece na sexta-feira, 20 de novembro, em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da UEFA. A partir das 12h, serão definidos os quatro confrontos, e a Holanda conhecerá seu próximo adversário.

O sorteio faz uma distinção importante entre os vencedores dos grupos e os segundos colocados, por isso nem todos os países podem ser sorteados para enfrentar a Holanda.