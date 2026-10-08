Hamza vai jogar? As 3 opções na mesa de Flick para suprir a ausência de Raphinha diante do Getafe

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, está perto de desfalcar a partida contra o Getafe, marcada para o próximo sábado pela La Liga, o que obriga o técnico Hans Flick a preparar um substituto para ele na posição de centroavante.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", pelo segundo dia consecutivo, Raphinha, que retornou da Austrália com uma inflamação na coxa direita após sua segunda partida com o Brasil, não treinou com o restante dos companheiros.

Dessa forma, tornou-se praticamente improvável a participação do jogador brasileiro no time titular da partida do próximo sábado diante do Getafe.

Nem o departamento médico nem a comissão técnica querem arriscar Raphinha, e o próprio jogador aprendeu com experiências anteriores que é melhor não arriscá-lo até sua recuperação total.

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

Dessa forma, Hans Flick terá de encontrar um substituto para o brasileiro Raphinha a fim de atuar na posição de centroavante diante do Getafe, no estádio Camp Nou.

Para compensar a ausência de Raphinha, que estava no auge do seu desempenho liderando a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol com 12 gols (14 gols no total em oito partidas, incluindo a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Feyenoord), o técnico do Barcelona dispõe de três opções.

Em princípio, Gabriel Jesus é a opção ideal, já que o jogador brasileiro não sofreu nenhum desgaste por não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para a seleção do Brasil.

Além de Jesus, Anthony Gordon é outra opção à disposição de Flick, e, embora o técnico do Barcelona tenha utilizado o jogador inglês principalmente como ponta-esquerda, seu brilho marcante — tendo marcado nas suas últimas quatro partidas com a seleção inglesa e alcançado o seu melhor início de temporada — também o torna um substituto adequado para Raphinha na posição de centroavante diante do Getafe.

Por fim, há outra opção digna de consideração: Dani Olmo. O jogador da seleção espanhola não marcou nenhum gol com o Barcelona nesta temporada, mas já deu três assistências nas oito partidas que disputou.

Olmo também está no auge do seu desempenho, depois de ter dado três assistências nas três partidas da Liga das Nações da Europa em que atuou pela Espanha durante a última data Fifa.

Resta saber se Flick dissipará as dúvidas sobre Raphinha na coletiva de imprensa antes da partida, marcada para amanhã, sexta-feira.