Hamza bate à porta com força: talento egípcio abala os planos do Barcelona

O egípcio Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, segue chamando a atenção durante a pré-temporada, depois de apresentar atuações marcantes que o fizeram se impor com força nos planos da equipe catalã, num momento em que o clube busca novas soluções ofensivas antes do início da temporada.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que Hamza, de 18 anos, protagonizou diante do Basel um de seus melhores momentos na pré-temporada, ao marcar um belo gol em finalização direta após um cruzamento preciso, chegando a 3 gols nas partidas de preparação e confirmando sua capacidade de aproveitar as oportunidades que recebe.

O gol de Hamza não foi apenas mais uma adição ao seu retrospecto, mas veio para evidenciar as características de um centroavante nato que faltam ao Barcelona em algumas de suas atuais soluções ofensivas, já que o jogador demonstrou um bom faro dentro da área e capacidade de se movimentar e finalizar as jogadas de forma direta.

Ao mesmo tempo, o Barcelona procura um centroavante nato para reforçar o setor ofensivo, mas o brilho de Hamza dá à comissão técnica comandada por Hansi Flick uma opção adicional, especialmente porque o jogador ainda tem 18 anos e possui uma ampla margem para evoluir e adquirir experiência.

O Barcelona se apoia, em determinados períodos, na ideia do falso 9, método que construiu uma grande história para o clube com nomes como Lionel Messi. Atualmente, a equipe conta com mais de um jogador capaz de desempenhar esse papel, mas a presença de Hamza dá a Flick uma opção diferente, representada por um atacante que se movimenta dentro da área e busca o toque final.

A atuação do jovem jogador diante do Basel, na partida que o Barcelona venceu por 5 a 0, foi a continuação de uma sequência de aparições positivas durante a pré-temporada, já que Hamza passou a se fazer presente no terço ofensivo e a criar para si oportunidades constantes, terminando em tentativas bem-sucedidas ou não concluídas.

Enquanto a diretoria catalã ainda avalia suas opções no mercado de transferências, a continuidade de Hamza em apresentar esse nível se impõe nos planos de Flick e torna difícil ignorar o jogador na hora de definir os contornos do elenco ofensivo para a nova temporada.

Apesar de a pré-temporada não bastar sozinha para julgar a capacidade de um jovem jogador de competir nos mais altos níveis do futebol europeu, Hamza conseguiu até agora aproveitar da melhor forma as oportunidades disponíveis, fazendo com que a pergunta dentro do Barcelona seja: "Será que o atacante egípcio é a surpresa que não estava nos planos?".