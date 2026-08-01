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Hussein Hamdy

Traduzido por

Hamza Abdelkarim revela sua primeira impressão após balançar as redes pelo Barcelona

H. Abdelkarim
Barcelona
Birmingham
La Liga
Egito
Espanha
England

Ascensão de uma estrela

O egípcio Hamza Abdel Karim se impôs como estrela do amistoso do Barcelona contra o Birmingham, após marcar os dois gols da equipe catalã e receber elogios de Hans Flick, antes de comemorar seus dois tentos com uma mensagem em suas contas nas redes sociais.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o atacante egípcio ficou emocionado após sua atuação e escreveu em suas contas nas redes sociais para celebrar seus dois gols: "Marcar gols com esta camisa é uma sensação completamente diferente. Seguimos trabalhando como equipe".

Hamza Abdel Karim era uma das apostas da direção esportiva do Barcelona, depois de ter se juntado, em janeiro passado, à equipe de juvenis, na sequência de um torneio de destaque que fez na Copa do Mundo Sub-20.

O jogador chamou a atenção de vários clubes, mas o Barcelona se movimentou cedo e conseguiu chegar a um acordo com o Al-Ahly para obter seus serviços por empréstimo, com opção de compra por 3 milhões de euros, valor que o clube pagou neste verão.

Parte desse acordo incluía a disputa de um amistoso, razão pela qual a equipe egípcia participará da Copa Joan Gamper este ano.

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O desafio de Hamza Abdel Karim é convencer Flick a mantê-lo no time principal. Os treinadores das categorias de base já acreditam que ele disputará poucas partidas com a equipe reserva, dado que possui grandes chances de se tornar o segundo atacante do time principal, sobretudo diante da situação do mercado de transferências.

A ideia é que o jogador esteja nos treinos e no ambiente do time principal ao longo de toda a temporada.

O jogador impressionou durante seus primeiros treinos e nos jogos da equipe de juvenis, a ponto de se juntar à lista da seleção do Egito na Copa do Mundo e participar de um grande torneio pela primeira vez.

Hamza Abdel Karim se destaca pela grande maturidade, pelo preparo físico e por uma capacidade de finalização excepcional. E o Barcelona não tem qualquer dúvida de que o jogador está a caminho de se tornar um grande craque.

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