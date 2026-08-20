Hamza Abdelkarim impressiona astro do Barcelona e se impõe antes do duelo com o Elche

Hamza Abdelkarim não precisou de mais do que uma única pré-temporada com o time principal do Barcelona para começar a chamar a atenção dos companheiros antes mesmo dos treinadores. E parece que o jovem atacante egípcio já não é apenas uma promessa em ascensão à espera de sua oportunidade, depois de ter entrado com força nos planos de Hansi Flick antes do início da nova temporada.

Éric García, zagueiro do Barcelona, foi o principal a revelar a dimensão da surpresa que Hamza causou dentro do vestiário da equipe, ao admitir que não conhecia o jogador egípcio antes da pré-temporada, para em seguida demonstrar sua grande admiração pelo que ele apresentou nas últimas semanas.

García disse sobre Hamza: "Eu não o conhecia, e ele me surpreendeu", antes de acrescentar uma mensagem ainda mais importante ao jovem atacante: "Se ele continuar trabalhando dessa maneira, se tornará um atacante muito importante no futuro".

As declarações do zagueiro do Barcelona, divulgadas pelo jornal "Mundo Deportivo", vieram após o jogo contra o Al Ahly na Copa Joan Gamper, que teve Hamza marcando o gol que abriu o placar para a equipe catalã diante de seu antigo clube, em uma noite de importância especial para o jogador que, há poucos meses, sequer tinha presença regular no time principal do Al Ahly.

Segundo o jornal, Hamza não deixou sua marca apenas dentro do vestiário, mas apresentou números que tornaram ignorá-lo ainda mais difícil: marcou seu gol diante do Al Ahly depois de começar a partida como titular e disputar 73 minutos, chegando a quatro gols em três jogos durante a pré-temporada e se tornando um dos principais destaques da preparação do Barcelona.

O que chama a atenção nos gols de Hamza é que a maioria reflete as características do atacante de área que Flick procura, já que ele se movimenta constantemente dentro da grande área e sabe como aparecer no lugar certo no momento em que a bola chega, ponto que o treinador alemão já havia elogiado após os dois gols do jogador diante do Birmingham.

Flick disse na ocasião: "Como atacante, você precisa aparecer dentro da área, e foi isso que ele fez hoje. É isso que peço de um camisa 9".

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O jornal destacou que o brilho do atacante egípcio veio em um momento de grande importância, especialmente com o Barcelona seguindo em busca de um novo atacante durante a janela de transferências, o que significa que a disputa pela posição de "9" ainda não está definida.

Enquanto o clube estuda suas opções para reforçar o ataque, Hamza segue apresentando novos motivos que levam Flick a pensar nele como uma solução de verdade, e não apenas como um jovem jogador que recebe minutos durante os jogos de preparação.

O "Mundo Deportivo" aponta que a pergunta agora passou a ser se o que Hamza apresentou durante a pré-temporada será suficiente para lhe render uma oportunidade de verdade na posição de atacante na estreia do Campeonato Espanhol diante do Elche, no domingo.

Mas há um paradoxo importante: apesar de todo esse brilho, Hamza ainda não disputou uma partida oficial com o time principal do Barcelona e sequer registrou sua estreia oficial pelo time reserva, o que faz da decisão de escalá-lo como titular diante do Elche um grande passo para Flick.

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