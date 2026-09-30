Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, entrou nas contas de seu técnico Hans Flick como uma das opções disponíveis para substituir Raphinha, caso o ponta brasileiro não se recupere a tempo ou o treinador alemão decida poupá-lo diante do Getafe.

Raphinha sofre uma lesão no músculo da coxa direita, o que o levou a deixar a concentração da seleção brasileira em Brisbane, antes de viajar para Calcutá para disputar um amistoso contra a Índia, e a retornar ao Barcelona para dar continuidade ao seu programa de tratamento e recuperação antes da retomada das competições oficiais.

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou o corte do jogador da lista "por precaução", após os exames médicos iniciais, ficando ele sujeito a novos exames assim que chegar à cidade esportiva do Barcelona.

Caso os exames confirmem que a lesão não passa de um simples inchaço, o Barcelona espera que Raphinha se recupere antes do confronto com o Getafe, marcado para o dia 10 de outubro.

Raphinha se tornou uma peça indispensável no elenco do Barcelona desde o início da temporada, depois de marcar 14 gols e dar 3 assistências, além de ter sido decisivo em 7 das 8 partidas oficiais disputadas pela equipe.

Mas, caso ele não esteja apto ou Flick não queira arriscá-lo, o treinador alemão dispõe de várias alternativas, entre elas Hamza Abdelkarim, que só disputou 4 minutos com a equipe principal até agora, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

Gabriel Jesus aparece no topo das opções em pauta, depois de o Barcelona contratá-lo junto ao Arsenal por 10 milhões de euros, após a impossibilidade de contar com Julián Álvarez.

Jesus participou de 4 das 5 partidas oficiais, sem começar nenhuma delas como titular, mas conseguiu, em apenas 39 minutos, marcar dois gols, diante do Racing e do Feyenoord.

Flick também já havia pensado em escalar Anthony Gordon na posição de centroavante, isso antes da contratação de Jesus, enquanto Karim Adeyemi estava entre os nomes cogitados, antes de o jogador alemão sair das contas do treinador, que não estava convencido de utilizá-lo nessa posição.

Flick conta ainda com as opções de Dani Olmo e Fermín López, já que ambos podem ocupar a posição de atacante em determinadas circunstâncias, especialmente quando o Barcelona busca mais movimentação e pressão no setor ofensivo.

Apesar de Olmo e Fermín não serem centroavantes de origem, sua capacidade de se movimentar sem a bola, pressionar o adversário e chegar à área lhes dá condições de desempenhar esse papel quando necessário.

Já a última opção é Lamine Yamal, ainda que menos provável no momento. O craque espanhol prefere partir da ponta direita e encarar os defensores, mas Flick já estudou a possibilidade de escalá-lo em uma posição mais recuada.