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Espanyol B e Barcelona Atlètic fazem nesta noite um duelo eletrizante no dérbi dos times B, sem dúvida o jogo de maior destaque do Grupo 2 da segunda divisão espanhola.

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De acordo com o jornal espanhol Sport, o confronto ganha importância redobrada por acontecer em um momento em que as duas equipes estão no topo da tabela, além da emoção que nunca falta em jogos como este, marcados por grande rivalidade e contas pendentes.

O Espanyol B ocupa a quarta posição, quatro pontos atrás da equipe catalã, mas tem um jogo a menos, contra o Naxara, penúltimo colocado. A disputa parece extremamente equilibrada, e os três pontos podem ser decisivos, sobretudo porque apenas o campeão sobe diretamente.

O Barcelona Atlètic voltou a viver uma semana difícil por causa da data Fifa e das lesões, mas recebeu a boa notícia de que poderá contar com mais jogadores, depois da polêmica decisão do juiz único do Comitê de Competição de obrigá-lo a disputar a última partida, contra o Girona B, no sábado passado, quando perdeu por 1 a 0.

Aquela foi a primeira derrota da equipe na temporada no Estádio Johan Cruyff, e os comandados do técnico Juliano Belletti não podem se dar ao luxo de um novo tropeço se quiserem continuar na liderança.

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O treinador brasileiro terá um reforço de peso com o retorno de Hamza Abdelkarim, que treinou ontem com o time B depois de atuar por alguns minutos pela seleção do Egito nos dois jogos contra o Malaui.

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Se os planos não mudarem, o atacante camisa 9 estará com o time B, enquanto o zagueiro Álex Campos seguirá com a equipe principal para suprir as ausências no setor defensivo.

Além de Hamza, Belletti poderá contar com outros cinco jogadores que estavam a serviço de suas seleções: Iker Rodríguez, Pedro Rodríguez, Aziz Issa, Jesse Bisiwu e o jovem Jony Hernández.

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Por outro lado, o equatoriano José Caicedo voltou da seleção de seu país com alguns incômodos e passou por exames médicos ontem.

Naturalmente, a equipe não terá os jogadores da seleção espanhola sub-17 que disputam a Copa do Mundo: Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer e Sergi Mayans.

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As boas notícias vieram de Orian Goren, Guillem Víctor e Landry Farré, que treinaram normalmente. Os dois defensores podem ser liberados pelo departamento médico hoje, enquanto Orian nem chegou a ter lesão anunciada, apesar dos incômodos físicos.

Belletti destacou que o adversário é concorrente direto na disputa: "É daqueles jogos em que os jogadores ficam mais motivados. É um dérbi contra um grande adversário, que vive um ótimo momento e vem jogando bem".

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Belletti só conseguiu contar com todo o elenco no treino de ontem e afirmou: "Aproveitamos o dia em que estivemos todos juntos para ajustar as coisas em campo e tentar surpreender o adversário".

O técnico do time B catalão prevê um confronto de muita intensidade física e garantiu que sua equipe está totalmente preparada para enfrentá-lo.