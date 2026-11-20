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O Barcelona segue acompanhando a Copa do Mundo Sub-17, que começou na quinta-feira, em busca de jovens talentos capazes de reforçar o elenco no futuro, um movimento que remete à descoberta do atacante egípcio Hamza Abdelkarim na edição passada do torneio.

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Segundo o jornal espanhol "Sport", João Amaral, diretor do departamento de observação do Barcelona e um dos homens de maior confiança de Deco, está no Catar para acompanhar o desempenho dos jogadores do clube catalão que defendem a seleção espanhola no torneio.

O Barcelona tem sete jogadores na seleção da Espanha, comandada pelo técnico David Cubillo: Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Eu Martínez e Roberto Tomás.

O Barcelona é o clube que mais cedeu jogadores à lista da seleção espanhola, e entre eles se destaca Ebrima Tunkara, um dos principais nomes da equipe, apesar de ser um ano mais novo que os companheiros, já que tem 16 anos.

A seleção espanhola disputa o torneio no grupo que reúne China, Fiji e Marrocos, mas a missão de João Amaral não se limitará a acompanhar os jogadores do Barcelona, já que ele também vai observar outros talentos que possam chamar a atenção durante a competição.

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O torneio é uma vitrine importante para descobrir os principais talentos em ascensão, e Amaral dá grande importância a acompanhar os jogadores diretamente das arquibancadas, comparecendo pessoalmente às partidas.

Getty Images

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A experiência de Hamza Abdelkarim

Como responsável pelo departamento de observação sob a supervisão do diretor esportivo Deco, Amaral, ou algum integrante de sua equipe, costuma viajar para torneios como este para observar os talentos de perto.

A aposta mais recente do Barcelona nesse sentido foi o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, um dos grandes destaques da Copa do Mundo Sub-17 no Catar, em 2025, depois de apresentar atuações marcantes nas categorias de base do Al Ahly.

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Naquele torneio, o atacante egípcio marcou dois gols em cinco partidas e entrou no radar de vários clubes europeus, até que o Barcelona se movimentou para aproveitar seu potencial.

O passo mais importante na carreira de Hamza veio quando Hossam Hassan decidiu convocá-lo para a Copa do Mundo de 2026. Sua presença na seleção egípcia não foi apenas para completar a lista: ele participou de quatro dos cinco jogos disputados pelo Egito, que chegou às oitavas de final.

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Essa experiência acelerou a evolução do atacante egípcio, que já vinha dando passos rápidos rumo aos holofotes. Além disso, foi durante sua passagem pela seleção que o Barcelona confirmou a execução da opção de compra prevista em seu acordo.

A opção de compra foi fixada inicialmente em 1,5 milhão de euros, com a possibilidade de o valor da operação chegar a 6,5 milhões de euros, de acordo com as variáveis e os bônus vinculados ao acordo.

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Após o fim da Copa do Mundo, o atacante egípcio decidiu não esperar e voltou imediatamente ao Barcelona para se juntar à pré-temporada com o time principal, sob o comando do técnico Hans Flick.

Hamza precisou de apenas uma oportunidade para voltar a chamar a atenção, ao se tornar o grande destaque do Barcelona no amistoso contra o Birmingham City, com dois gols em 62 minutos.

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O atacante egípcio abriu sua conta cobrando um pênalti sofrido por ele mesmo e, depois, apareceu novamente dentro da área para aproveitar um rebote e completar seus dois gols na partida.

Um torneio que formou estrelas de primeira grandeza

A Copa do Mundo Sub-17 da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, sempre foi uma fábrica de jovens talentos que, mais tarde, conseguiram se firmar entre as grandes estrelas do futebol mundial.

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As edições anteriores do torneio revelam exemplos marcantes que comprovam sua importância na apresentação de talentos ao cenário mundial. Ronaldo Nazário conquistou com a seleção brasileira seu primeiro título na Copa do Mundo Sub-17, no Egito, em 1997, antes de se tornar campeão mundial com a seleção principal em 2002.

Seis anos depois, Cesc Fàbregas roubou a cena na edição da Finlândia, em 2003, ao conduzir sua seleção a uma grande campanha. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio depois de marcar cinco gols em cinco partidas e também ficou com a Chuteira de Ouro.

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Mais tarde, Fàbregas se tornou uma das peças fundamentais da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010, o que confirma que o torneio foi uma etapa importante em sua trajetória rumo ao estrelato.

Entre os nomes que também se destacaram está o alemão Toni Kroos, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 na Coreia do Sul, em 2007, antes de confirmar seu enorme potencial anos depois, ao conquistar a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha em 2014.

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Dois anos depois, na edição da Nigéria, em 2009, Mario Götze deixou sua marca no torneio com três gols, antes de entrar para a história do futebol alemão ao marcar o gol que deu à sua seleção o título da Copa do Mundo na final de 2014.

O torneio continua sendo uma vitrine que permite aos talentos promissores chamar a atenção dos grandes clubes, que acompanham de perto o surgimento de nomes capazes de fazer a diferença no futuro. É isso que leva o Barcelona a não desperdiçar a oportunidade, com João Amaral atualmente no Catar para observar os principais talentos em ascensão.