O Barcelona se prepara para disputar sua tradicional partida do Troféu Joan Gamper diante do Al Ahly, do Egito, na noite de segunda-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", em um confronto que vai além de ser apenas um amistoso, já que carrega diversos aspectos importantes antes do início da nova temporada.

O jornal espanhol "Marca" destacou que a partida representa o último teste da equipe catalã antes da abertura de sua caminhada no Campeonato Espanhol, o que dá à comissão técnica comandada por Hansi Flick uma última oportunidade de avaliar a prontidão técnica e física de seus jogadores.

O jornal acrescentou que um dos principais atrativos do duelo é o confronto do jovem atacante Hamza Abdelkarim contra seu ex-clube, o Al Ahly, depois de ter se juntado ao Barcelona, em uma partida que tem um caráter especial para o jogador egípcio.

A partida também marcará a tão aguardada primeira aparição de várias novas contratações diante da torcida do Barcelona no estádio "Spotify Camp Nou", durante a cerimônia de apresentação da equipe para a nova temporada, uma ocasião que o clube catalão faz questão de aproveitar para mostrar os contornos de seu elenco antes do início das competições oficiais.

A "Marca" apontou que Flick aproveitará o duelo para dar os retoques finais aos aspectos táticos e físicos, depois de a equipe ter passado por um período de preparação intensa, em meio à busca do Barcelona por confirmar sua prontidão antes do início da campanha em defesa do título do Campeonato Espanhol.

O Barcelona disputará a partida diante de um dos clubes mais premiados da África, em um teste forte por meio do qual espera continuar apresentando um desempenho de destaque antes do pontapé inicial oficial da nova temporada.

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