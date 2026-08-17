Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Hamza Abdel Karim é o primeiro: os motivos que aumentam a importância do confronto entre Barcelona e Al Ahly

Mercado da bola
Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Elche x Barcelona
Elche
La Liga
H. Abdelkarim
Espanha
Egito

O Barcelona se prepara para disputar sua tradicional partida do Troféu Joan Gamper diante do Al Ahly, do Egito, na noite de segunda-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", em um confronto que vai além de ser apenas um amistoso, já que carrega diversos aspectos importantes antes do início da nova temporada.

O jornal espanhol "Marca" destacou que a partida representa o último teste da equipe catalã antes da abertura de sua caminhada no Campeonato Espanhol, o que dá à comissão técnica comandada por Hansi Flick uma última oportunidade de avaliar a prontidão técnica e física de seus jogadores.

O jornal acrescentou que um dos principais atrativos do duelo é o confronto do jovem atacante Hamza Abdelkarim contra seu ex-clube, o Al Ahly, depois de ter se juntado ao Barcelona, em uma partida que tem um caráter especial para o jogador egípcio.

A partida também marcará a tão aguardada primeira aparição de várias novas contratações diante da torcida do Barcelona no estádio "Spotify Camp Nou", durante a cerimônia de apresentação da equipe para a nova temporada, uma ocasião que o clube catalão faz questão de aproveitar para mostrar os contornos de seu elenco antes do início das competições oficiais.

A "Marca" apontou que Flick aproveitará o duelo para dar os retoques finais aos aspectos táticos e físicos, depois de a equipe ter passado por um período de preparação intensa, em meio à busca do Barcelona por confirmar sua prontidão antes do início da campanha em defesa do título do Campeonato Espanhol.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

O Barcelona disputará a partida diante de um dos clubes mais premiados da África, em um teste forte por meio do qual espera continuar apresentando um desempenho de destaque antes do pontapé inicial oficial da nova temporada.

Leia também:
Rodri pede a jogador do Barcelona que abra mão do número da camisa

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google