O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, foi coroado com a Bola de Ouro de 2026 na noite de segunda-feira, durante a cerimônia realizada na capital britânica, Londres.
Kane conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, superando a dupla formada por Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid (segundo), e Lamine Yamal, craque do Barcelona (terceiro).
Pela quinta vez na história do prêmio, os resultados da temporada futebolística foram adotados em vez do ano civil para definir o vencedor, com o período no qual são contabilizados os feitos dos jogadores estendendo-se de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, abrangendo as principais competições e os principais eventos da temporada.
A revista "France Football", responsável pela Bola de Ouro, anunciou a classificação dos candidatos ao prêmio, a partir da trigésima posição até o primeiro lugar, da seguinte forma:
Classificação final da Bola de Ouro 2026
Classificação
Jogador
Clube
Seleção
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
França
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern de Munique
França
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern de Munique
Colômbia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milão
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Equador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Espanha
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
Espanha
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marrocos
12
Pau Cubarsí
Barcelona
Espanha
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
10
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Espanha
9
Michael Olise
Bayern de Munique
França
8
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
7
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
França
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Geórgia
5
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
4
Rodri
Manchester City - Barcelona
Espanha
3
Lamine Yamal
Barcelona
Espanha
2
Kylian Mbappé
Real Madrid
França
1
Harry Kane
Bayern de Munique
Inglaterra