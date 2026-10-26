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Hakimi em 13º e Vinícius em posição surpreendente: anunciada a classificação final da Bola de Ouro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
França
Espanha
England
Argentina
Portugal
Marrocos
Geórgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colômbia

Do 30º ao 1º lugar: conheça a classificação final da Bola de Ouro 2026

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, foi coroado com a Bola de Ouro de 2026 na noite de segunda-feira, durante a cerimônia realizada na capital britânica, Londres.

Kane conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, superando a dupla formada por Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid (segundo), e Lamine Yamal, craque do Barcelona (terceiro).

Pela quinta vez na história do prêmio, os resultados da temporada futebolística foram adotados em vez do ano civil para definir o vencedor, com o período no qual são contabilizados os feitos dos jogadores estendendo-se de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, abrangendo as principais competições e os principais eventos da temporada.

A revista "France Football", responsável pela Bola de Ouro, anunciou a classificação dos candidatos ao prêmio, a partir da trigésima posição até o primeiro lugar, da seguinte forma:

Classificação final da Bola de Ouro 2026


Classificação

Jogador

Clube

Seleção

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

França

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern de Munique

França

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern de Munique

Colômbia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milão

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Equador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Espanha

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

Espanha

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marrocos

12

Pau Cubarsí

Barcelona

Espanha

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

10

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Espanha

9

Michael Olise

Bayern de Munique

França

8

Erling Haaland

Manchester City

Noruega

7

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

França

6

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Geórgia

5

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

4

Rodri

Manchester City - Barcelona

Espanha

3

Lamine Yamal

Barcelona

Espanha

2

Kylian Mbappé

Real Madrid

França

1

Harry Kane

Bayern de Munique

Inglaterra



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