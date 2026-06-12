Haaland se transforma em um torcedor entusiasmado antes de sua estreia na Copa do Mundo

O astro norueguês Erling Haaland trocou os campos de futebol pelas pistas de hóquei no gelo, aparecendo ao lado de seus companheiros da seleção nacional nas arquibancadas para assistir a uma partida emocionante na final da Copa Stanley.

A delegação norueguesa fez questão de dar um apoio entusiasmado ao time Carolina Hurricanes na quinta partida da série eliminatória da Liga Nacional de Hóquei contra o time Vegas Golden Knights, ontem, quinta-feira.

O atacante do Manchester City, que o mundo aguarda ansiosamente para ver sua estreia na Copa do Mundo contra o Iraque no dia 16 de junho, com o ânimo em alta no "Lenovo Center", na cidade de Raleigh; onde interagiu calorosamente com a torcida assim que a delegação da seleção norueguesa apareceu no telão do estádio, acenando com a bandeira do clube acima da cabeça em meio a um clima festivo.

Apesar de ter chegado ao estádio com uma camiseta cinza simples, as câmeras capturaram Haaland mais tarde sorrindo orgulhosamente vestindo a camisa do time “Hurricanes” nas cores branca e vermelha, com o número 9, o mesmo número que o jovem artilheiro usa em seu clube inglês e na seleção de seu país.

O time “Carolina Hurricanes”, que busca conquistar seu primeiro título em 20 anos, venceu o quinto jogo por 4 a 2, passando à frente na série melhor de sete jogos com 3 a 2 contra o adversário “Golden Knights”.

Essa conquista esportiva ocorre em um momento em que a Noruega vive um grande momento de ascensão, com a seleção fazendo sua primeira aparição em uma Copa do Mundo desde 1998 e sua primeira participação em um grande torneio desde a Euro 2000.

A seleção chamou a atenção logo antes mesmo do início dos jogos, por meio de uma sessão de fotos épica do famoso fotógrafo britânico David Yarrow, na qual os jogadores apareceram com o traje “viking” original, além da iniciativa de homenagem que consistiu em tirar uma foto coletiva com as camisetas dos primeiros clubes de onde partiram.

A seleção norueguesa tem como sede de treinamento durante o torneio a cidade de Greensboro, no estado da Carolina do Norte, local que fica a apenas cerca de 80 milhas do reduto do time de hóquei em Raleigh. Esta cobertura do evento mais importante da temporada de hóquei ocorre menos de duas semanas após a conquista histórica da seleção norueguesa de hóquei no gelo, que surpreendeu o Canadá ao derrotá-lo na prorrogação e conquistar a medalha de bronze no Campeonato Mundial.

Vale lembrar que a jornada da Noruega na Copa do Mundo começará com um confronto contra os “Leões do Tigre” em Boston, antes de a equipe se deslocar para Nova Jersey para enfrentar o Senegal em 23 de junho, encerrando a fase de grupos com um confronto acirrado contra a França em Boston no dia 26 de junho.