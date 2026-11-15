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O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, quebrou o silêncio sobre as acusações dirigidas ao seu clube de violar os regulamentos financeiros da Premier League, em uma longa entrevista na qual abordou o caso e o seu futuro na equipe.

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De acordo com o jornal britânico "The Sun", a declaração de Haaland veio após a vitória da seleção da Noruega sobre o País de Gales por 3 a 1 na Liga das Nações da Europa, partida em que o atacante marcou um gol durante o triunfo, antes de receber uma pergunta sobre as acusações que perseguem o Manchester City.

Apesar de comemorar a vitória sobre o País de Gales sob o comando do técnico Craig Bellamy, Haaland se viu diante de questionamentos a respeito da decisão proferida no caso do Manchester City, relacionada a mais de 100 supostas infrações aos regulamentos da Premier League.

Em sua resposta à pergunta, Haaland disse: "Em 2009, joguei pelo time sub-9 do Bryne, em 2010 pelo time sub-10 e em 2011 pelo time sub-11. Em 2012 joguei pelo time sub-12 e depois pelo time sub-13. Vamos continuar com a lista? Não precisamos mencioná-la por completo".

Mas o atacante norueguês continuou enumerando todos os times pelos quais jogou durante o período ligado às acusações dirigidas ao Manchester City.

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E acrescentou: "Em 2014 joguei pelo time sub-14, em 2015 pelo time sub-15 e pela seleção nacional. Depois disso joguei pelo time sub-16, creio eu. E em 2016 passei para o time principal, o time reserva e o time de juniores do Bryne".

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E prosseguiu: "E em 2017 fui para o Molde, e depois continuei jogando por ele em 2018, tanto pelo time principal quanto pelo Molde 2, além de ter atuado por algum tempo com o time de juniores".

E continuou: "Por isso tenho dificuldade em responder a essa pergunta, porque ela diz respeito a uma batalha jurídica. É um caso entre a Premier League e o Manchester City, e uma comissão competente vai se encarregar de analisá-lo. Devo responder a isso? Não tenho realmente certeza".

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De forma bem-humorada, Haaland apontou que alguns de seus companheiros na seleção da Noruega, que já jogaram no Manchester City durante o período a que se referem as acusações, talvez tenham mais condições de dar uma resposta sobre o caso.

E complementou: "Acho que um bom número de jogadores noruegueses esteve no clube durante aquele período. Havia Abdul Salam Ibrahim, Martin Samuelsen e Omar Elabdellaoui, além de Kjetil Haug também estar presente. Acho que há outros jogadores, mas não lembro os nomes deles".

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E seguiu: "É uma pergunta difícil de responder, porque não sei muito sobre esse caso. Suponho que as respostas acabarão aparecendo no fim das contas, mas não sei quando. Não li muita coisa sobre o assunto".

O atacante norueguês ressaltou que seu foco está voltado inteiramente para apresentar o melhor desempenho possível com a camisa do Manchester City, longe dos desdobramentos jurídicos relacionados ao clube.

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E explicou: "Com toda a franqueza, meu foco está em tentar apresentar o melhor desempenho com o Manchester City. É o clube com o qual assinei um contrato de 5 anos em 2022, e depois renovei meu contrato por 9 anos e meio no fim de 2024, e acho que isso diz tudo sobre esse assunto. Sou jogador do Manchester City e estou muito feliz por estar lá".

Quando questionado se o caso influencia seu pensamento sobre o próprio futuro no clube, Haaland reafirmou sua fidelidade às escolhas anteriores, apontando que seu contrato de longo prazo reflete a confiança em sua decisão.

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Haaland completou: "Entendo que vocês queiram arrancar uma manchete aqui, mas, como eu disse, assinei um contrato de longo prazo em 2024. Acho que tomei uma decisão muito boa ao me juntar ao Manchester City em 2022, e todos nós podemos concordar com isso".

E continuou: "Não vou dizer isso por mim mesmo, mas olhem para os títulos que conquistei e para o quanto evoluí dentro e fora de campo. Estou aqui depois de conseguir uma vitória por 3 a 1 em uma partida internacional, além de estarmos liderando nosso grupo na Europa".

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E concluiu: "As coisas não vão bem para o Manchester City no Campeonato, mas vamos tentar mudar isso diante do Fulham, e não podemos nos concentrar nesse assunto agora, já que preciso focar na partida contra a Dinamarca".