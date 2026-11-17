A Noruega se classificou para as quartas de final da Liga das Nações como segunda colocada do grupo D. Na terça-feira, venceu a Dinamarca por 2 a 3 depois de sair perdendo por 2 a 0. Erling Haaland e seus companheiros avançam ao lado de Portugal, vencedor do grupo.
Haaland quase abriu o placar aos seis minutos, mas o goleiro dinamarquês Mads Hermansen impediu o gol do astro norueguês. O 1 a 0 saiu do outro lado: Rasmus Højlund aproveitou um rebote e marcou para os donos da casa.
A Dinamarca embalou e logo chegou ao 2 a 0. Pierre-Emile Højbjerg marcou de cabeça, de perto, para a alegria da torcida dinamarquesa. A missão da Noruega em Copenhague havia ficado muito mais difícil.
A esperança voltou quando Haaland marcou de cabeça. A comemoração, porém, durou pouco: o VAR apontou um toque de mão pouco antes do gol. Os noruegueses voltaram a acreditar quando Martin Ødegaard tomou a bola de Hermansen, e Haaland completou para o gol.
Depois do intervalo, a Noruega tentou de todas as formas tirar a diferença. Haaland chegou perto ao receber um passe de Antonio Nusa, mas o atacante chutou rente à trave.
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Hermansen, que havia falhado antes, fez uma bela defesa para impedir o gol de Kristoffer Ajer quando faltavam 15 minutos. Enquanto isso, o tempo se esgotava para a Noruega, que precisava vencer para seguir na Liga das Nações.
A esperança de chegar às quartas voltou com força quando Ødegaard aproveitou um rebote e marcou a sete minutos do fim. Aos 96 minutos, após recomendação do VAR, foi marcado um pênalti, e Haaland fez o 2 a 3 no último instante.
Assim, a Noruega avança às quartas de final da Liga das Nações ao lado de Portugal, vencedor do grupo. O sorteio será realizado na próxima sexta-feira.