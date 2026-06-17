Haaland, após os dois gols contra o Iraque: “Kean e Mbappé são melhores do que eu”

Erling Haaland se recusou a se considerar o melhor artilheiro do mundo, apesar de ter liderado a seleção de seu país à vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, marcando dois gols em sua estreia na Copa do Mundo.

Haaland, que elevou seu total para 57 gols em 51 partidas pela seleção, disse que se sente muito orgulhoso por ter disputado sua primeira partida na Copa do Mundo e por ter contribuído para a primeira vitória da Noruega no torneio em 28 anos.

O craque do Manchester City acrescentou ao site da Federação Internacional de Futebol (FIFA) após a partida, na manhã desta quarta-feira: “A sensação é maravilhosa, é claro, e estou muito orgulhoso de ter disputado minha primeira partida na Copa do Mundo e de a Noruega ter vencido sua primeira partida no torneio em 28 anos”.

E descreveu seus dois gols na partida dizendo: “Meu primeiro gol foi lindo, e o segundo foi ainda mais lindo; então, é maravilhoso e estou orgulhoso por termos conseguido um início bem-sucedido”.

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Apesar dos elogios do técnico Ståle Solbakken, que o descreveu como o melhor artilheiro do mundo, o atacante do Manchester City demonstrou modéstia ao avaliar a si mesmo, dizendo: “Acho que estou entre os melhores, mas não acho que tenha marcado o maior número de gols nesta temporada; portanto, estatisticamente, não sou o melhor”.

E acrescentou: “Acho que Harry Kane e Kylian Mbappé marcaram mais gols do que eu; então, não, não sou o melhor”.

Haland também elogiou sua relação com Solbakken, ressaltando que a dupla conseguiu construir uma forte sintonia desde que o técnico assumiu o comando da seleção.

O jogador de 25 anos disse: “Desenvolvemos um bom relacionamento e tivemos um bom desempenho em campo, e isso é o mais importante”.

Haaland marcou 38 gols pelo Manchester City durante a temporada 2025-2026, enquanto 51 dos seus 57 gols pela seleção foram marcados sob o comando de Solbakken.

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