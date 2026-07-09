Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão as responsabilidades de sediar a Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.

Os EUA ofereceram um espetáculo grandioso naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.

O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem será escolhido na América do Norte e na América Central? O GOAL analisa…

Data e horário do início da partida Detalhes da partida Local Ingressos 9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 1: França x Marrocos Gillette Stadium (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, início às 18h PDT Quartas de final 2: Espanha x Bélgica Estádio SoFi (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 18h CDT Quartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, início às 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica Estádio de Dallas, EUA Comprar ingressos 15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA) Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Suíça Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Disputa pelo 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Estádio de Miami, EUA Comprar ingressos 19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar ingressos

Cidades-sede, estádios e capacidade da Copa do Mundo de 2026

Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:

Estados Unidos

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O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.

Cidade Estádio Capacidade Atlanta Estádio Mercedes-Benz 68.239 Boston Estádio Gillette 64.146 Dallas Estádio AT&T 70.649 Houston Estádio NRG 68.777 Kansas City Estádio Arrowhead 69.045 Los Angeles Estádio SoFi 70.492 Miami Estádio Hard Rock 64.478 Nova York/Nova Jersey Estádio MetLife 80.663 Filadélfia Lincoln Financial Field 68.324 São Francisco/Área da Baía Levi’s Stadium 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Canadá

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O BC Place, em Vancouver, já teve destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, após sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da disputa.

Cidade Estádio Capacidade Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

México

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O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, além de outros jogos importantes.