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AT&T Stadium DallasGetty
Book World Cup 2026 Tickets
Chris Burton

Traduzido por

Guia das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026: como comprar ingressos de última hora, final da Copa do Mundo, Miami, Nova York e muito mais

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Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão as responsabilidades de sediar a Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994

Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão as responsabilidades de sediar a Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.

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Os EUA ofereceram um espetáculo grandioso naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.

O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem será escolhido na América do Norte e na América Central? O GOAL analisa…   

Data e horário do início da partidaDetalhes da partidaLocalIngressos
9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA)Quartas de final 1: França x MarrocosGillette Stadium (Boston), EUAComprar ingressos
10 de julho, início às 18h PDTQuartas de final 2: Espanha x BélgicaEstádio SoFi (Los Angeles), EUAComprar ingressos
11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)Quartas de final 3: Noruega x InglaterraHard Rock Stadium (Miami), EUAComprar ingressos
11 de julho, início às 18h CDTQuartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUAComprar ingressos
14 de julho, início às 19h CDTSemifinal 1: França/Marrocos x Espanha/BélgicaEstádio de Dallas, EUAComprar ingressos
15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA)Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/SuíçaEstádio de Atlanta, EUAComprar ingressos
18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Disputa pelo 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2Estádio de Miami, EUAComprar ingressos
19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar ingressos

Cidades-sede, estádios e capacidade da Copa do Mundo de 2026

Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:

Estados Unidos

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.

CidadeEstádioCapacidade
AtlantaEstádio Mercedes-Benz68.239
BostonEstádio Gillette64.146
DallasEstádio AT&T70.649
HoustonEstádio NRG68.777
Kansas CityEstádio Arrowhead69.045
Los AngelesEstádio SoFi70.492
MiamiEstádio Hard Rock64.478
Nova York/Nova JerseyEstádio MetLife80.663
FiladélfiaLincoln Financial Field68.324
São Francisco/Área da BaíaLevi’s Stadium68.827
SeattleLumen Field66.925

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Canadá

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

O BC Place, em Vancouver, já teve destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, após sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da disputa.

CidadeEstádioCapacidade
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

México

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, além de outros jogos importantes.

CidadeEstádioCapacidade
GuadalajaraEstádio Akron45.664
Cidade do MéxicoEstádio Azteca80.824
MonterreyEstádio BBVA51.243

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