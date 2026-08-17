Guga desabafa sobre saída de Luis Zubeldía do comando do Fluminense: "Não vinha dando certo"

O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no último sábado (15), em um momento delicado para a equipe. A partida aconteceu apenas dois dias depois da demissão do técnico Luis Zubeldía, que deixou o comando do Tricolor após uma sequência de resultados negativos. Depois da importante vitória no Maracanã, o lateral-direito Guga explicou a reação da equipe e afirmou que a mudança no comando teve impacto direto no ambiente do elenco.

Apesar de destacar o carinho dos jogadores por Zubeldía e a confiança nas ideias do treinador, Guga reconheceu que o trabalho não vinha apresentando os resultados esperados. Para o lateral, a troca trouxe uma "mudança de energia" que ajudou o Fluminense a reagir diante do líder do Brasileirão.

"Futebol tem dessas. Já passamos por isso em várias situações. Às vezes não está dando certo e é necessária a mudança. Mesmo sabendo que nosso comandante era um cara importante, que tinha o carinho de todo grupo e que a gente acreditava nas ideias. Mas não vinha dando certo. A mudança de energia dentro do ambiente foi o principal fator para a virada de chave", disse.

Guga também exaltou o momento da virada sobre o Palmeiras, que aconteceu justamente antes de uma partida decisiva pela Libertadores. O jogador considerou o triunfo uma importante demonstração de força e afirmou que o Fluminense precisa manter o nível de atuação para seguir evoluindo na temporada, tanto no Brasileirão quanto na competição continental.

"Você vencer o líder do campeonato depois de um momento conturbado é um dos melhores cenários para jogar uma decisão. Também da maneira que foi, conseguir a virada no final fazendo um bom jogo. Desde a volta foi o nosso melhor pelo que a gente mostrou em campo, atenção, intensidade. Não é fácil jogar contra o Palmeiras e conseguir impor nosso ritmo foi importante. Para essa decisão que temos pela frente. Que a gente possa manter para esse jogo de amanhã que vai ser muito importante", continuou.

O Tricolor empatou por 0 a 0 no Maracanã contra o Independente Rivadavia e precisa vencer na Argentina para avançar diretamente às quartas de final da Libertadores. Guga destacou a necessidade de assumir o controle da partida, mas alertou para os perigos do adversário.

"A gente tem total condição de impor nosso ritmo. Pela nossa grandeza, pelos jogadores e características que temos. Viemos com o pensamento de ter o controle do jogo. Sabemos que é um time difícil. Tem contra-ataque, bola parada. É semelhante ao que a gente enfrentou no sábado contra o Palmeiras. Vamos ter a iniciativa e buscar a classificação dentro dos 90 minutos, com muito respeito e atenção", finalizou.

Para a decisão, o técnico interino Marcão não poderá contar com o zagueiro Freytes, que viajou com a delegação, mas ainda não está liberado para atuar. Além dele, Igor Rabello, Riquelme e Savarino também serão ausências do Fluminense na partida.

A partida contra o Independiente Rivadavia será disputada nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Como houve empate sem gols no primeiro confronto, qualquer vitória classifica o Fluminense, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.