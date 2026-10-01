Guerra nas arquibancadas: torcida de Portugal apoia Jesus contra Cristiano Ronaldo

A crise que envolve atualmente o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, e seu técnico Jorge Jesus, acendeu uma guerra nas arquibancadas da seleção, durante o confronto com a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa.

A seleção de Portugal venceu a sua congênere dinamarquesa pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes, na quinta-feira, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio europeu.

A partida foi a primeira da seleção de Portugal após a crise recente que estourou entre Ronaldo e Jesus, por conta da qual o "foguete da Madeira" deixou a concentração da seleção de seu país em Copenhague na noite de quarta-feira.

Uma das imagens divulgadas pela rede "Bleacher Report" mostrou alguns torcedores da seleção de Portugal escrevendo a frase "amamos você, Jesus" em inglês nas camisas que vestiam, em sinal de apoio ao treinador.

Isso aconteceu ao mesmo tempo em que alguns outros torcedores exibiram uma mensagem com o nome de Ronaldo escrito, e ao seu lado o símbolo de um coração, em sinal de apoio a ele.

A seleção de Portugal apresenta uma campanha notável até o momento na Liga das Nações da Uefa, somando 9 pontos com 3 vitórias sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca, sem tropeçar em nenhuma partida sob o comando de Jorge Jesus.

Os comandados de Jesus disputarão uma nova partida no próximo domingo, contra a Noruega, pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa, onde a vitória significará a classificação direta para as semifinais, sem esperar pelas duas últimas rodadas.

Após a partida contra a Noruega, Jesus revelará por completo o que aconteceu entre ele e Ronaldo, de acordo com o que ele mesmo revelou antes do jogo contra a Dinamarca.