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A crise do futebol espanhol deixou de ser uma mera divergência passageira na mesa de negociações e se transformou em uma guerra aberta em mais de uma frente, encabeçada pela batalha do novo acordo coletivo entre os jogadores e a La Liga, além de novas declarações explosivas do presidente da La Liga, Javier Tebas, que reacenderam a polêmica sobre os limites do discurso no esporte e na política.

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Em um desdobramento surpreendente, foi adiada a aguardada reunião entre a associação dos jogadores de futebol espanhóis, a "AFE", e a liga do Campeonato Espanhol, "LaLiga", perante o Tribunal Nacional, que deveria suspender a proibição do início das negociações sobre o novo acordo de negociação coletiva, que precisa ser negociado nesta temporada.

O adiamento ocorreu em razão da greve geral convocada apenas pelo sindicato dos jogadores de futebol (Futbolistas ON), que não compareceu à sessão, deixando o processo do acordo pendente, em um momento em que a tensão entre as duas partes aumenta de forma sem precedentes.

As raízes da crise estão em um conflito pela legitimidade de representação, segundo o jornal espanhol "AS". Nas eleições realizadas dentro dos vestiários, o sindicato AFE, liderado por David Aganzo, obteve o apoio de 93% dos jogadores, e argumenta que a lei do esporte só permite que os sindicatos que obtenham pelo menos 10% dos votos negociem o novo acordo com os empregadores.

Por outro lado, os empregadores também convocaram o sindicato, baseando-se no fato de que o acordo anterior estabelecia que mais de 5% eram suficientes para participar da negociação, o que provocou forte repúdio por parte da AFE, que chegou ao ponto de acusar a liga do campeonato de "ignorar a democracia".

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O aguardado acordo é de extrema importância para o futuro dos jogadores, já que o sindicato busca regulamentar os períodos de descanso entre as partidas, com os jogadores exigindo um mínimo de 72 horas entre um jogo e outro, e também negociará as condições para a realização de uma possível partida do campeonato fora da Espanha, com destaque para o polêmico plano de Miami.

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O protesto dos jogadores contra a liga do campeonato, que durou apenas dez segundos na temporada passada, havia levado o Relevent a suspender o plano de Miami, o que representou um grande revés para Tebas e aumentou a tensão com Aganzo.

Esse conflito terminou com a associação dos empregadores movendo uma ação judicial contra os jogadores, mas o tribunal julgou a favor deles, confirmando que não haviam realizado uma greve secreta, como foram acusados.

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Apesar de toda essa tensão, os jogadores não cogitam uma greve semelhante às greves do passado, mas as relações entre as duas partes chegaram a um ponto crítico, que prenuncia um confronto longo e que pode afetar a estabilidade da competição.

E no momento em que todos esperavam o apaziguamento dos ânimos, Tebas voltou ao seu estilo habitual de usar a comparação com Goebbels, acendendo mais uma frente, segundo informou a rádio "okdiario".

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Após uma entrevista do primeiro-ministro Pedro Sánchez, na qual ele falou sobre métodos de comunicação fascistas e a desumanização do adversário político, Tebas escreveu nas redes sociais, anexando o trecho de vídeo: "Alguém deveria enviar o trecho do primeiro-ministro falando sobre os métodos de Goebbels ao Conselho Superior de Esportes espanhol e a Rodríguez Uribes. Que comparação horrível!".

Esse novo ataque surge enquanto o próprio futuro de Tebas permanece pendente perante o Tribunal Arbitral do Esporte, o "CAS", depois que o Conselho Superior de Esportes espanhol moveu uma ação contra ele em outubro passado, na sequência de ele ter comparado os canais de mídia e televisão do Real Madrid aos métodos de propaganda nazista, o que pode sujeitá-lo a uma suspensão nos termos do artigo 76.4.b da lei do esporte, que considera graves infrações os atos públicos que minem a dignidade ou a integridade esportiva.

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Esses desdobramentos simultâneos refletem a fragilidade do equilíbrio existente entre os jogadores, a administração e os clubes, e colocam a atual temporada diante de um verdadeiro teste à capacidade das partes de superarem as divergências pelo diálogo, em vez da escalada judicial e midiática.