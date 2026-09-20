O treinador português José Mourinho enfrenta um dilema tático para definir a escalação do Real Madrid na partida do dérbi da capital, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", já que o aspecto da equipe depende de uma única posição e dos dois nomes que a disputam, Arda Güler e Yan Diomandé.

De acordo com o jornal espanhol "As", a escolha entre os jogadores se assemelha ao dilema entre um violino "Stradivarius" ou uma guitarra "Gibson Flying V", isso porque a escalação, em teoria, só comporta um deles neste dérbi.

As características individuais e o que cada um dos jogadores oferece ao grupo diferem consideravelmente, já que Güler proporciona o último passe e o entrosamento único com Kylian Mbappé, enquanto Diomandé dá à equipe a habilidade do drible, que se tornou um elemento raro e valioso por si só.

Essa última qualidade é uma forma de criar tensão na defesa adversária ao desgastar o lateral e forçar a dobra de marcação, um aspecto que Vinícius Júnior não oferece com tanta frequência pelo seu corredor esquerdo.

Na verdade, o jogador marfinense demonstra uma eficácia muito maior no drible em comparação com o dono da camisa 7, o que ficou evidente na partida contra o Elche, ao completar 7 dribles bem-sucedidos de 9 tentativas, com um índice de 50% do que a equipe inteira conseguiu, uma dinâmica já observada diante do Rayo Vallecano e em partidas anteriores.

A taxa de sucesso de Diomandé quando parte para o drible chega a 88%, contra 52% de Vinícius, marcando 5,2 dribles a cada 90 minutos jogados, contra 3,1 dribles do brasileiro, um desempenho que o torna digno de começar como titular.

Mourinho continua a insistir que o valor de 125 milhões de euros gasto para contratar Diomandé não é determinante para vê-lo ou não na escalação titular, chegando ao ponto de perguntar, meio de brincadeira, ao responsável pela comunicação do clube, sentado ao seu lado durante uma das coletivas de imprensa: "Quanto ele nos custou?". No entanto, quantias tão elevadas costumam ser pagas para serem investidas em grandes jogos como este confronto.

De todo modo, o dérbi se assemelha a um jogo de "War", e o treinador português não quis mostrar sua estratégia durante a partida contra o Elche, não dando sequer qualquer indício.

As bolas paradas com o pé esquerdo

O técnico recebeu uma pergunta após a difícil vitória por 3 a 2 sobre se Güler seria um jogador indispensável no atual Real Madrid, respondendo com clareza contundente: "Não, ninguém é".

A dinâmica atual aponta para sua importância, sem que isso signifique que ele seja um elemento intocável, uma vez que foi titular em quatro das seis rodadas, mas foi a primeira substituição ou parte da primeira leva de substituições em três delas.

A escolha pode depender de detalhes menos evidentes, mas decisivos, já que as bolas paradas da equipe dependem de Güler e da precisão de seu pé esquerdo mortal, seja em passes decisivos, como o que fez para Bellingham em Cornellà, ou nas cobranças diretas de falta com que abriu o placar no estádio Martínez Valero.

Na sua ausência, Arnold assume essa tarefa, mas Dumfries é quem parece ser o candidato a começar como titular.

O retorno de Bellingham

A decisão final permanece nas mãos do treinador do time merengue e, embora a carreira de Mourinho seja repleta de soluções táticas inesperadas em partidas de peso, as opções parecem limitadas diante da prontidão de Tchouaméni como peça fundamental e da intocabilidade de Valverde.

Na prática, tudo se resume a acrescentar mais um meio-campista ou incorporar um novo punhal ofensivo à escalação, entre Güler ou Diomandé, e, apesar de tê-los escalado juntos na partida contra o Elche, o retorno de Bellingham no dérbi confere à decisão um caráter decisivo e crucial.



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