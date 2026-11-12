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O Real Madrid já não é o time que conhecemos. Em poucas semanas, a equação dentro do vestiário virou de cabeça para baixo, o equilíbrio de forças mudou, e quem era um astro intocável passou a estar ameaçado de sentar no banco de reservas, enquanto quem era uma jovem promessa se transformou em um verdadeiro líder do novo projeto. É a era de José Mourinho em Madri, uma era que não reconhece nomes, apenas o desempenho.

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O jornal "The Athletic" revelou, em reportagem publicada nesta quinta-feira, uma nova classificação dos jogadores do clube merengue, após uma sequência de oito vitórias consecutivas, entre elas o triunfo sobre o Barcelona por dois gols a um no Clássico.

O Real Madrid ocupa a segunda posição no Campeonato Espanhol, com três pontos de diferença atrás do Barcelona, e também está atrás do Paris Saint-Germain no saldo de gols na liderança da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois que as duas equipes conquistaram aproveitamento perfeito em suas quatro primeiras partidas.

Arda Güler: do talento à elite

Há apenas um mês, a categoria da elite se restringia a três nomes: Thibaut Courtois, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Mas hoje um quarto nome se juntou a eles: o turco Arda Güler. Ele invadiu a lista graças ao seu brilho sob o comando de Mourinho, tornando-se um dos elementos centrais no estilo de jogo da equipe.

Güler (21 anos) marcou quatro gols e deu seis assistências em quatorze partidas, nas quais disputou oitocentos e cinquenta e três minutos.

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Marc Cucurella elogiou as qualidades do companheiro, considerando que ele não recebe o devido reconhecimento apesar de seu enorme potencial, e que sua presença muda a forma de jogar do Real Madrid. Bellingham manteve seu lugar entre a elite após recuperar seu nível, e marcou um gol de calcanhar diante do AEK Atenas.

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Vinícius: o craque ameaçado

Em contrapartida, veio o grande choque. O relatório colocou Vinícius Júnior na categoria dos que precisam melhorar seus níveis, depois de o brasileiro ter dado continuidade à sua queda em comparação com as temporadas anteriores, limitando-se a um gol e três assistências em doze partidas.

Seus problemas não se restringiram à ausência por quatro jogos de suspensão, mas também sofreu com a pouca influência e a queda de confiança nas duas últimas partidas em que começou como titular na Liga dos Campeões da Europa.

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As pressões sobre ele aumentaram com o brilho do recém-chegado Yan Diomande, de dezenove anos, que marcou quatro gols e deu três assistências desde a última data Fifa.

Diomande se impôs como forte concorrente na posição de ponta esquerda, depois de marcar dois belos gols de longa distância diante de Sevilla e Racing.

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Segundo o jornal, fazer Vinícius recuperar seu nível habitual representa o maior desafio para Mourinho no momento, depois de o último ter conseguido melhorar significativamente o desempenho no período recente.

O embate de gerações no Bernabéu

A categoria do desempenho destacado incluiu Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva e Yan Diomande, e a mudança de Valverde para a lateral direita, após a vitória sobre a Roma por quatro gols a três, contribuiu para reforçar a estabilidade defensiva.

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Já a categoria dos níveis aceitáveis incluiu Endrick, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz e Carlos Espí, e se juntaram a Vinícius na categoria dos que precisam melhorar Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries e Álvaro Carreras.