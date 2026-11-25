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O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, revelou por que nunca tentou contratar o argentino Lionel Messi ao longo dos últimos anos.

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Pep Guardiola e Romário são amigos próximos. O técnico catalão esteve no Brasil nos últimos dias e atendeu ao convite do craque para participar de seu polêmico programa (Romario TV), onde não hesitou em dar sua opinião com total franqueza.

A conversa abordou diversos temas, entre eles Lamine Yamal, a possível candidatura de Guardiola para comandar a seleção italiana, Neymar, Lionel Messi e Carlo Ancelotti.

A posição de Guardiola sobre Ancelotti

A opinião de Romário sobre o atual técnico do Brasil é conhecida de todos: ele quer a saída dele. Para Guardiola, porém, a história é diferente.

Quando perguntado sobre Ancelotti, Guardiola foi categórico: “Isso é muito importante. E, às vezes, neste jogo difícil, você precisa de tempo. Não se trata apenas de chegar aqui. Carlo, Pep, Jürgen (Klopp), José (Mourinho), qualquer um pode chegar e fazer barulho, e em dois dias o pentacampeão mundial volta a ser campeão do mundo. Às vezes é preciso mais tempo”.

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E completou: “A única pergunta que deve ser feita é: queremos dar tempo a ele?”.

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Romário insistiu que o Brasil não vai vencer, e Guardiola seguiu na defesa em tom de brincadeira. O catalão disse: “Você não se dá bem com o Carlo, né?”.

Romário respondeu: “Não sou amigo dele. Sou brasileiro. Quero ver meu time ganhar, e isso não está acontecendo. Não tenho nada contra o Carlo, mas isso não está bom”.

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Guardiola rebateu: “Eles querem ganhar, são pentacampeões, mas de quantas Copas do Mundo o Brasil participou? Quantas? Perderam mais do que ganharam. Não é fácil. Na seleção, o tempo é limitado. E ele está se adaptando a esse ritmo mais curto”.

E destacou: “Mas, me desculpe, Romário, eu jamais vou questionar a capacidade do Carlo. É impossível, porque eu o conheço. Ele é um líder na gestão do grupo. Dizem que ele é o número um. Já o enfrentei: é extremamente intuitivo e inteligente nas decisões táticas. Ele sabe, assim como eu: se você não vence, não continua”.

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Por que ele nunca tentou contratar Messi?

Pep Guardiola nunca tentou tirar Lionel Messi do Barcelona, ao contrário do que aconteceu com Neymar. O motivo, segundo o técnico, não tem relação com questões esportivas ou financeiras, mas com o vínculo afetivo de Messi com o clube.

“Nunca liguei para ele. Sou torcedor do Barcelona e preferia que ele ficasse lá”, admitiu o técnico, que também aproveitou a oportunidade para destacar o talento dos jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira e a influência deles nos sucessos conquistados.

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Guardiola também elogiou a mentalidade vencedora do argentino, uma das chaves que, em sua opinião, permitiram que ele se mantivesse no topo do futebol mundial por muitos anos. Messi levava esse espírito competitivo até para os treinos, onde não suportava perder nem mesmo nas atividades.

Guardiola e o comando da Itália

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Durante a conversa, que durou mais de 40 minutos, Romário perguntou a Guardiola sobre uma possível proposta para treinar a seleção italiana.

O técnico catalão falou sobre o assunto pela primeira vez: “Conversei com eles. É a primeira vez que falo sobre isso, mas me sinto constrangido por recusar uma proposta de um país como a Itália”.

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E continuou: “É uma grande honra para mim ser cogitado para treinar a Itália, mas senti que precisava parar. Se tivessem falado comigo anos atrás, talvez eu tivesse aceitado. Mas, naquele momento, junto com Paolo Maldini e Leonardo, percebi que precisava parar. Eu precisava de mais tempo para mim. Fui técnico por 18 anos, jogando a cada três dias”.