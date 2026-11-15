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Parece que a Federação Americana de Futebol se verá obrigada a procurar um novo substituto para Mauricio Pochettino, depois que sua ambição de contratar o espanhol Pep Guardiola esbarrou no desejo deste de se afastar do futebol por um ano inteiro, recusando o retorno aos bancos de treinador no momento atual, apesar das possíveis tentações e de seu antigo sonho de viver a experiência de comandar uma seleção nacional em um grande torneio.

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E, no momento em que a Federação Americana coloca Guardiola entre suas principais opções para suceder Pochettino, que se prepara para se transferir ao Manchester United, as contas do técnico espanhol parecem bem diferentes, já que ele não deseja se precipitar quanto ao seu futuro, preferindo ter um período de descanso antes de definir seu próximo destino.

De acordo com o jornal britânico "Telegraph", a Federação Americana de Futebol espera entrar em contato com Guardiola para discutir a possibilidade de assumir o comando da seleção na próxima fase, aproveitando a proximidade do fim da passagem de Pochettino. No entanto, os sinais vindos do entorno do técnico espanhol não trazem notícias animadoras para os dirigentes americanos.

Fontes próximas a Guardiola afirmam que ele não pretende voltar a trabalhar no momento atual, depois de ter tomado a decisão de ficar um ano inteiro longe das pressões diárias do futebol, apesar do interesse americano em contratá-lo, além de sua boa relação com os Estados Unidos e de já ter passado períodos de sua vida por lá.

O interesse de Guardiola em treinar seleções nacionais não é algo novo. O técnico, de 55 anos, não escondeu em diversas ocasiões o desejo de viver essa experiência, já que sua carreira como treinador se limitou, até agora, aos clubes, nos quais comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, conquistando grandes sucessos em suas diferentes passagens.

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O técnico espanhol já havia entrado em conversas com a Federação Italiana de Futebol sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção, antes de recusar a oferta no último verão, levando a Itália a optar pelo retorno de Roberto Mancini ao comando da seleção em seu lugar.

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Guardiola também esteve entre os nomes que receberam o interesse da Federação Inglesa antes da nomeação do alemão Thomas Tuchel como diretor técnico da seleção em 2024.

A ideia de treinar a Inglaterra desperta um interesse especial no técnico espanhol, ao lado de seu antigo fascínio pela seleção brasileira e por sua famosa camisa amarela, que ficou associada em sua mente à história do futebol mundial, o que reforça a crença de que viver uma experiência internacional continua sendo um de seus objetivos futuros.

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Estados Unidos: destino atraente, mas!

No âmbito pessoal, os Estados Unidos parecem ser um destino adequado para Guardiola, que falou em ocasiões anteriores sobre sua admiração pelo país e sobre sua experiência de morar na cidade de Nova York.

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Após sua saída do Barcelona, em 2012, e antes de assumir o comando do Bayern de Munique, o técnico espanhol optou por se afastar dos gramados por um período e passou a morar perto do Central Park, aproveitando uma vida diferente, longe do agito e das pressões do futebol.

Mas sua ligação com os Estados Unidos e seu desejo de comandar uma seleção nacional no futuro não parecem suficientes para convencê-lo a mudar seus planos atuais, já que ele se mantém firme em ter o período de descanso que estabeleceu para si mesmo, o que torna a missão da Federação Americana de convencê-lo a assumir a responsabilidade algo extremamente difícil.

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Dessa forma, os dirigentes americanos podem ser obrigados a retirar o nome de Guardiola de seus cálculos e buscar outras opções, diante da proximidade dos próximos compromissos e da necessidade de definir quem será o novo técnico.

Pochettino abre um novo capítulo com o Manchester United

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Por outro lado, Mauricio Pochettino se prepara para encerrar sua missão com a seleção americana, depois de ficar próximo de assumir o comando técnico do Manchester United, como sucessor de Michael Carrick, que pagou o preço do início catastrófico da equipe na atual temporada.

Espera-se que o técnico argentino dispute sua última partida com os Estados Unidos diante do Haiti, na quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações, depois de a seleção americana ter conquistado uma grande vitória na partida de ida por seis gols a zero.

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Após o fim de sua missão internacional, Pochettino começará rapidamente um desafio diferente com o Manchester United, já que o aguarda um confronto duro contra o Liverpool no dia 22 de novembro, em um teste precoce de sua capacidade de tirar a equipe da crise e devolver a confiança à sua torcida.

A diretoria do Manchester United havia decidido demitir Carrick após uma série de resultados decepcionantes, que viu a equipe conquistar apenas uma vitória nas primeiras dez rodadas da Premier League, caindo para a 18ª posição, com 8 pontos, em uma das posições de rebaixamento.

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O sofrimento do United não se limitou à competição nacional, mas se estendeu à Liga dos Campeões da Europa, onde a equipe ocupa a 17ª posição na fase de liga, com 6 pontos, depois de conquistar duas vitórias e sofrer duas derrotas.

A equipe iniciou sua campanha europeia com uma ampla vitória sobre o Sabah, do Azerbaijão, por 4 a 0, antes de cair diante do Atlético de Madrid por 2 a 0, e depois sofrer uma pesada derrota para o Como por 4 a 1, retornando em seguida às vitórias com um emocionante triunfo sobre a Roma por 3 a 2 na quarta rodada.

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Apesar de ter recuperado o ritmo de vitórias, a situação do Manchester United continua preocupante, já que o separa apenas dois pontos da 25ª posição, a última das posições que classificam à próxima fase, o que coloca a equipe diante da necessidade de somar pontos nas próximas rodadas.

A dificuldade da missão aumenta com a proximidade de uma série de confrontos duros, a começar pelo jogo contra o Sporting de Lisboa no dia 25 de novembro, e depois testes diante de Leipzig, Bayern de Munique e Villarreal.