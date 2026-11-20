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O experiente treinador espanhol Pep Guardiola relembrou sua passagem pelo Bayern de Munique e expressou grande apreço pelo clube bávaro.

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Guardiola afirmou que os anos que passou na Alemanha deixaram uma marca profunda em sua carreira de treinador, tanto no aspecto técnico quanto no pessoal.

Em entrevista à revista da Bundesliga, Guardiola falou sobre sua experiência no gigante bávaro e destacou que o que encontrou no clube superou suas expectativas. Ele também elogiou a cultura do futebol alemão, o clima das torcidas nos estádios e a forma como se dá a relação entre clubes, jogadores e torcedores.

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O treinador espanhol disse: "O que eu sonhava, encontrei lá naquela época. O Bayern de Munique é um clube que está sempre trabalhando, independentemente do treinador, dos jogadores ou dos membros da comissão técnica. Este clube é realmente excepcional."

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Sobre suas impressões do futebol alemão, declarou: "O clima nos estádios alemães me impressionou, e também fiquei admirado com a forma de atacar e de defender na Alemanha."

Pep acrescentou: "Também aprendi muito com aquela experiência para o restante da minha carreira: com a mentalidade de vocês, a confiança em si mesmos, a maneira como defendem suas opiniões com clareza e o pouco espaço que vocês permitem para a política no futebol."

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E continuou: "O respeito que vocês demonstram pelos torcedores e o respeito que eles demonstram pelos jogadores. E o fato de um clube como o Bayern de Munique ter sido grato pelo que fiz. Isso realmente me marcou."

As declarações de Guardiola voltam a jogar luz sobre sua passagem pelo Bayern de Munique, que se estendeu do verão de 2013 ao verão de 2016, depois de assumir o comando no lugar de Jupp Heynckes, que levou a equipe à histórica tríplice coroa na temporada 2012/13, com os títulos da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões.

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Apesar da difícil missão de manter o nível alcançado pela equipe sob o comando de Heynckes, Guardiola obteve grandes conquistas em suas três temporadas: levou o Bayern ao título da Bundesliga nas três ocasiões, além de faturar duas Copas da Alemanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.

Durante sua passagem pelo time bávaro, Guardiola comandou a equipe em 161 partidas em todas as competições e somou 121 vitórias, segundo dados do centro de estatísticas da Federação Alemã de Futebol. Além disso, seu time marcou 254 gols em 102 jogos da Bundesliga, um recorde na competição naquele período.

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Por outro lado, Guardiola não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões com o Bayern. Sua campanha parou nas semifinais nas três temporadas, sempre diante de equipes espanholas: Real Madrid em 2014, Barcelona em 2015 e Atlético de Madrid em 2016.

A marca do treinador espanhol não se limitou aos resultados e aos títulos. Ele deixou uma clara influência técnica no estilo de jogo da equipe, ao desenvolver a posse de bola e a saída de jogo desde a defesa, além de utilizar os jogadores em diferentes funções táticas.

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O exemplo mais marcante foi a escalação de Philipp Lahm no meio-campo em algumas partidas, além do aproveitamento das qualidades de jogadores como Xabi Alonso e Thiago Alcântara na organização do jogo.

Guardiola deixou o Bayern no verão de 2016 para assumir o Manchester City, mas manteve uma relação positiva com o clube e com a cidade alemã e muitas vezes falou com admiração sobre sua experiência por lá, considerando-a uma etapa importante em sua evolução como treinador.