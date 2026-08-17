O Barcelona mantém seu plano de contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, como principal alvo para reforçar o setor ofensivo durante a atual janela de transferências, apesar de a diretoria do clube catalão ter opções alternativas caso o negócio fracasse.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona, representado pelo diretor esportivo Deco e pelo técnico Hansi Flick, ainda aposta com força na contratação de Álvarez, diante da crença do jogador e do clube na possibilidade de concretizar o negócio neste verão, especialmente porque o atacante argentino deseja deixar o Atlético e se transferir para o Barcelona.

Álvarez havia expressado publicamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid durante a Copa do Mundo, antes de comunicar pessoalmente sua posição ao técnico Diego Simeone após retornar à sede do clube na última quarta-feira, colocando o treinador argentino diante de uma situação extremamente complexa.

A incerteza em torno do futuro de Álvarez aumentou depois que ele ficou de fora da lista do Atlético de Madrid no confronto com o Olympique de Marselha, após integrar os treinamentos da equipe com os demais jogadores que estavam a serviço de suas seleções.

As atenções agora se voltam para 19 de agosto, data da primeira partida do Atlético no Campeonato Espanhol diante do Málaga, para saber se Simeone reincluirá o atacante argentino na lista da equipe.

Apesar do clima de preocupação em torno do futuro do jogador, a posição do Atlético de Madrid permanece clara em público: "Julián Álvarez não está à venda".

No entanto, a insistência do atacante em partir coloca Simeone diante de um dilema que Pep Guardiola já havia enfrentado com o mesmo jogador dois anos atrás.

Em agosto de 2024, o Manchester City concordou com a saída de Álvarez para o Atlético de Madrid por cerca de 75 milhões de euros, valor que poderia chegar a 95 milhões com os bônus, depois que o jogador pediu para sair em busca de um papel maior e de mais protagonismo em uma nova equipe.

Naquele momento, Guardiola lidou com o desejo de seu jogador de forma clara, afirmando que o atleta que se sente infeliz ou deseja ter mais minutos deve buscar uma saída, ressaltando que administrar os sentimentos dos jogadores que não atuam com regularidade representa uma das tarefas mais difíceis do treinador.

Agora, Simeone se encontra diante de praticamente a mesma situação; a questão, de acordo com os dados atuais, não diz respeito ao número de minutos que Álvarez recebe, mas sim ao desejo do jogador de viver uma nova experiência cuja oportunidade pode ser rara, tendo a transferência para o Barcelona como primeira opção diante dele.

E resta a pergunta que se impõe dentro do Atlético de Madrid: será que Simeone lidará com o desejo de Álvarez da mesma forma que Guardiola fez dois anos atrás, ou se apegará ao seu atacante apesar da vontade dele de partir?