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O camarote do estádio "Riyadh Air Metropolitano" viveu uma situação que beirou o ridículo durante a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, disputada no último dia 8 de novembro.

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Uma edição do programa "Barça Reservat", da Catalunya Ràdio, revelou que Alejandro Echevarría, ex-cunhado do presidente Joan Laporta e hoje seu conselheiro mais próximo, repreendeu de forma grosseira alguns dirigentes que acompanhavam a equipe no intervalo da partida.

A bronca de Echevarría nos dirigentes foi motivada pela forma calorosa com que eles cumprimentaram Mateu Alemany, atual diretor esportivo do Atlético de Madrid.

Alemany foi o responsável pela comissão esportiva do Barcelona durante dois anos e meio, entre 2021 e 2023, antes de encerrar de forma repentina sua ligação com o clube e sair pela porta dos fundos, depois de não conseguir trabalhar em uma dupla de comando com Deco.

A saída de Alemany foi extremamente traumática, marcada por críticas mútuas e divergências evidentes, que atingiram o auge com a tentativa frustrada do Barcelona de contratar o atacante argentino Julián Álvarez no último verão europeu.

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A tensão no camarote onde estava a delegação catalã chegou a um nível tão alto que Enric Masip precisou intervir para acalmar os ânimos e pedir a Echevarría que baixasse o tom das repreensões.

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O episódio só terminou com a intervenção do próprio Joan Laporta, que encerrou o assunto com uma frase categórica: "Chega!".

O constrangimento imposto aos dirigentes que acompanhavam a equipe não parou por aí. Na viagem de volta de avião, Echevarría os obrigou a se mudarem várias fileiras para trás, alegando que ele deveria se sentar logo atrás do presidente.

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O programa revelou ainda que não é a primeira vez que há tensão entre alguns dirigentes, que se sentem bastante marginalizados nas viagens com a equipe.

A situação chegou ao ponto de alguns dirigentes terem sido impedidos de viajar com a equipe em determinadas viagens, mesmo arcando do próprio bolso com o custo das passagens aéreas, uma crise que deve ser discutida na próxima reunião da diretoria.

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Alejandro Echevarría é, há muitos anos, uma das figuras mais influentes do círculo de Joan Laporta, embora não ocupe nenhum cargo oficial na estrutura administrativa do Barcelona. Ele é irmão da ex-esposa do presidente, Constanza Echevarría, e já era próximo dele durante seu primeiro mandato à frente do clube, entre 2003 e 2010. Nos bastidores catalães, é conhecido pelo apelido de "conselheiro palaciano" por sua grande influência nas decisões tomadas longe dos holofotes.