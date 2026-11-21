O camarote do estádio "Riyadh Air Metropolitano" viveu uma situação que beirou o ridículo durante a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, disputada no último dia 8 de novembro.
Uma edição do programa "Barça Reservat", da Catalunya Ràdio, revelou que Alejandro Echevarría, ex-cunhado do presidente Joan Laporta e hoje seu conselheiro mais próximo, repreendeu de forma grosseira alguns dirigentes que acompanhavam a equipe no intervalo da partida.
A bronca de Echevarría nos dirigentes foi motivada pela forma calorosa com que eles cumprimentaram Mateu Alemany, atual diretor esportivo do Atlético de Madrid.
Alemany foi o responsável pela comissão esportiva do Barcelona durante dois anos e meio, entre 2021 e 2023, antes de encerrar de forma repentina sua ligação com o clube e sair pela porta dos fundos, depois de não conseguir trabalhar em uma dupla de comando com Deco.
A saída de Alemany foi extremamente traumática, marcada por críticas mútuas e divergências evidentes, que atingiram o auge com a tentativa frustrada do Barcelona de contratar o atacante argentino Julián Álvarez no último verão europeu.
A tensão no camarote onde estava a delegação catalã chegou a um nível tão alto que Enric Masip precisou intervir para acalmar os ânimos e pedir a Echevarría que baixasse o tom das repreensões.
O episódio só terminou com a intervenção do próprio Joan Laporta, que encerrou o assunto com uma frase categórica: "Chega!".
O constrangimento imposto aos dirigentes que acompanhavam a equipe não parou por aí. Na viagem de volta de avião, Echevarría os obrigou a se mudarem várias fileiras para trás, alegando que ele deveria se sentar logo atrás do presidente.
O programa revelou ainda que não é a primeira vez que há tensão entre alguns dirigentes, que se sentem bastante marginalizados nas viagens com a equipe.
A situação chegou ao ponto de alguns dirigentes terem sido impedidos de viajar com a equipe em determinadas viagens, mesmo arcando do próprio bolso com o custo das passagens aéreas, uma crise que deve ser discutida na próxima reunião da diretoria.
Alejandro Echevarría é, há muitos anos, uma das figuras mais influentes do círculo de Joan Laporta, embora não ocupe nenhum cargo oficial na estrutura administrativa do Barcelona. Ele é irmão da ex-esposa do presidente, Constanza Echevarría, e já era próximo dele durante seu primeiro mandato à frente do clube, entre 2003 e 2010. Nos bastidores catalães, é conhecido pelo apelido de "conselheiro palaciano" por sua grande influência nas decisões tomadas longe dos holofotes.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo