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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Grito de revolta após o pênalti do Real: a tecnologia do vídeo está contaminada

Racing Santander x Real Madrid
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Real Madrid
La Liga
Espanha
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A polêmica continua em torno do pênalti que o Real Madrid conquistou durante o duelo contra o Racing, que terminou com a vitória dos Merengues por 3 a 0, na 11ª rodada de La Liga.

O árbitro da partida, Munuera Montero, marcou o pênalti após a queda de Kylian Mbappé, decorrente de um leve contato e choque com Iván Martín, jogador do Racing.

O jornal Sport publicou o que disseram os dois analistas, Raúl Varela e Matías Prats, durante o programa La Tribu, na Radio Marca, sobre o pênalti.

Varela afirmou: "Munuera Montero inventou um pênalti após a queda teatral de Mbappé".

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E continuou: "O árbitro terminou dando autógrafos no estacionamento do estádio El Sardinero. Tudo isso acontece para roubar os holofotes".

Já Matías Prats explodiu de raiva contra a arbitragem espanhola, afirmando que o árbitro de vídeo está contaminado.

E explicou: "Que desastre. A arbitragem espanhola é a pior da Europa. O árbitro de vídeo está claramente contaminado. O que pode ser mais evidente do que a marcação de um pênalti incorreto?".

E destacou: "Gostei muito da atitude do técnico do Athletic Bilbao quando admitiu que o árbitro cometeu um erro a favor de sua equipe".

E ressaltou: "Mas Mourinho é Mourinho, e continuará sendo assim até o fim. Ele disse que admitiria caso os árbitros tomassem alguma decisão a seu favor, mas ontem desperdiçou uma grande chance de fazê-lo".

Matías Prats afirmou, a respeito do pênalti marcado a favor de Mbappé: "A marcação desse pênalti é prova de que o árbitro é péssimo".

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