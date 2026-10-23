Horas antes de uma das partidas mais aguardadas da temporada, o Barcelona enfrenta uma crise trabalhista cujos efeitos se estendem a vários eventos esportivos em suas instalações, após o fracasso das tentativas de conter uma greve da qual participam cerca de 60 funcionários, enquanto o clube insiste em realizar o Clássico diante do Real Madrid sem qualquer alteração.

Segundo informou o jornal catalão "Mundo Deportivo", o Barcelona garantiu que o confronto com o Real Madrid, marcado para a noite de domingo no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, será realizado normalmente, apesar da greve anunciada por um grupo de trabalhadores com contratos intermitentes durante o fim de semana.

Isso ocorreu após o fracasso das negociações entre as duas partes no tribunal do trabalho da Catalunha e a falta de um acordo que encerrasse o impasse, o que significa que a greve se manterá desde a meia-noite desta sexta-feira até as seis da manhã da próxima segunda-feira.

Os funcionários que participam da mobilização pretendem protestar contra o que consideram uma piora em suas condições de trabalho, e entre suas principais reivindicações está a disponibilização de um número suficiente de trabalhadores para cobrir as exigências logísticas relacionadas à organização dos eventos esportivos nas instalações do clube.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

De acordo com fontes do Barcelona, o clube assegura dispor da capacidade organizacional necessária para lidar com qualquer imprevisto e garantir a realização das partidas programadas, sem recorrer a práticas de substituição dos trabalhadores em greve em desacordo com a lei.

Os possíveis desdobramentos da greve não se limitam apenas ao Clássico, pois abrangem vários outros confrontos das equipes do Barcelona durante o fim de semana, com destaque para a partida da equipe feminina diante do Granada, no sábado, pelas competições do Campeonato Espanhol Feminino, no estádio Johan Cruyff.

A equipe de handebol também recebe o Recoletas Atlético Valladolid — o Rebi Cuenca —, na sexta-feira, pelas competições da Liga Espanhola de Handebol, no ginásio Palau Blaugrana, enquanto a equipe de basquete enfrenta o Casademont Zaragoza, no sábado, pelas competições da Liga Espanhola de Basquete, no mesmo ginásio.