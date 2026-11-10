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Flamengo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images
Luis Felipe Gonçalves

Grêmio iguala recorde negativo ao sofrer quarto transfer ban da Fifa no período de um mês

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Nova punição está relacionada à contratação de Tiago Volpi e amplia os problemas financeiros do Tricolor, que também recebeu sanções no futebol brasileiro

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A crise financeira do Grêmio ganhou mais um capítulo preocupante. O clube sofreu seu quarto transfer ban da Fifa em aproximadamente um mês e igualou Santos e Amazonas como uma das equipes com maior número de punições desse tipo no período. A sequência de sanções aumenta a pressão sobre a diretoria, que precisa resolver pendências financeiras para voltar a contratar sem restrições.

De acordo com o clube, a nova punição está relacionada à dívida pela contratação de Tiago Volpi junto ao Toluca, em janeiro de 2025. O goleiro rescindiu seu contrato com o Tricolor no início de 2026, embora o vínculo tivesse validade até o fim desta temporada.

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A sanção passou a constar no sistema da Fifa na última sexta-feira e impede o Grêmio de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. A restrição, no entanto, pode ser encerrada antes desse prazo caso o clube quite integralmente a dívida que motivou o bloqueio.

A situação não é inédita. O Imortal já havia recebido punições por pendências envolvendo Monsalve, contratado junto ao Independiente Medellín em 2024 e posteriormente emprestado ao Estudiantes, e Cuéllar, que deixou o clube em fevereiro deste ano e acertou com o Deportivo Cali.

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No caso do volante colombiano, de 34 anos, o Grêmio teria acordado o pagamento de aproximadamente R$ 15 milhões no momento da rescisão contratual, segundo o ge. O compromisso entre as partes tinha validade até dezembro de 2026.

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18 de nov. de 2026

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Além das sanções internacionais, o clube gaúcho também enfrenta restrições da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão independente criado pela CBF para fiscalizar o cumprimento das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.

O Grêmio recebeu um bloqueio temporário que impede o registro de novos atletas sem autorização da agência. A entidade também estabeleceu um prazo para a regularização dos pagamentos em atraso, sob risco de multa de R$ 100 mil e aplicação de um transfer ban doméstico.

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Embora as punições da Fifa não tenham impacto imediato na montagem do elenco, já que a janela de transferências está fechada, a permanência dos bloqueios representa um problema para o planejamento da próxima temporada. Para voltar a registrar jogadores sem restrições internacionais, o Tricolor precisará quitar os débitos que deram origem às sanções.

Enquanto a diretoria trabalha para administrar a situação financeira, o elenco aproveita a pausa para a Data Fifa e mantém a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Grêmio volta a campo em 18 de novembro, quando recebe o Bahia, na Arena, ainda na luta contra o rebaixamento.

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Written byLuis Felipe Gonçalves

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.

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