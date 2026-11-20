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Artilheiro tricolor segue como peça importante na luta contra o rebaixamento e na disputa pelo título da Copa do Brasil

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Carlos Vinícius pode estar perto de encerrar sua passagem pelo Grêmio, mas ainda tem compromissos importantes com a camisa tricolor antes de se despedir.

Apesar do acerto com o Vasco para a temporada de 2027, o centroavante continua nos planos da equipe gaúcha para a reta final do ano, que reserva uma disputa pela permanência na Série A e a decisão da Copa do Brasil. O clube, no entanto, ainda não foi comunicado oficialmente pelo jogador sobre a assinatura de um pré-contrato com a equipe carioca.

O primeiro desafio será nesta segunda-feira, contra o Santos, no Morumbi, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Grêmio depende apenas de seus próprios resultados para escapar do rebaixamento, mas precisa vencer ao menos dois dos três jogos restantes. Com duas partidas fora de casa, o time de Mano Menezes deposita parte importante de suas esperanças no principal goleador da temporada.

Carlos Vinícius, inclusive, chegou a ser dúvida para o compromisso após deixar o campo ainda no primeiro tempo do empate com o Bahia, na Arena do Grêmio. Exames realizados na quinta-feira apontaram um edema na coxa direita, e o atacante iniciou tratamento. Internamente, porém, a expectativa é de que esteja disponível para enfrentar o Santos.

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Com 11 gols no Campeonato Brasileiro, o centroavante é o artilheiro gremista na competição e também lidera a lista de goleadores do clube na Copa do Brasil. Na campanha até a decisão, marcou duas vezes nos confrontos da semifinal contra o Atlético-MG e terá a oportunidade de disputar o título diante do Palmeiras, em final única prevista para dezembro.

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Contratado em meados de 2025, Carlos Vinícius teve um impacto imediato no Grêmio. Na temporada passada, marcou 12 gols em apenas 14 partidas e manteve o bom desempenho neste ano. Ao todo, soma 70 jogos e 35 gols pelo clube, tendo ficado de fora de apenas seis partidas da equipe ao longo da temporada.

O vínculo com o Tricolor previa metas que poderiam ativar uma renovação automática por mais um ano, mas os objetivos estabelecidos não foram alcançados. Com isso, o atacante ficou livre para negociar com outras equipes e passou a despertar interesse no mercado. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

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Durante esse período, Carlos Vinícius recebeu contatos de equipes da Arábia Saudita, do México e da MLS, além de sondagens de Atlético-MG e Vasco. Mesmo diante das investidas, o jogador manteve publicamente o discurso de concentração no Grêmio e nas competições em andamento.

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol gremista demonstrou otimismo em relação à permanência do centroavante, mas indicou que as conversas por uma renovação seriam retomadas apenas depois do encerramento da temporada. A negociação, ao que tudo indica, acabou sendo antecipada por outro interessado.

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Carlos Vinícius acertou sua transferência para o Vasco no início de novembro, entre os confrontos da semifinal da Copa do Brasil. O contrato com o clube carioca será válido por duas temporadas, com salário superior ao oferecido pelo Grêmio.

Até o fim do ano, porém, o atacante segue como uma das principais referências do time gaúcho na tentativa de fechar a temporada com os objetivos esportivos alcançados.