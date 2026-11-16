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A Grécia venceu a Sérvia por 1 a 0 em casa nesta segunda-feira, três dias após a goleada de 7 a 0 sofrida contra a Holanda. Com isso, a campeã europeia de 2004 encerrou sua participação no grupo B com 11 pontos, na terceira posição, insuficiente para chegar às quartas de final da Liga das Nações. Alemanha e Holanda avançam em primeiro e segundo lugares, respectivamente.

Lazaros Rota apareceu diante de Djordje Petrovic pouco depois da meia hora de jogo, mas o goleiro manteve sua meta intacta. Logo depois, Petrovic impediu Christos Tzolis de marcar com uma bela defesa.

A Grécia dominou e teve muito mais posse de bola, mas os gols não saíram. Assim, o primeiro tempo terminou em 0 a 0 no estádio Panthessaliko, em Volos.

Os gregos continuaram pressionando após o intervalo, sobretudo com um Tzolis bastante ativo. Konstantinos Karetsas desperdiçou uma boa oportunidade e permitiu que Petrovic fizesse a defesa.

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A seleção sérvia resistiu à pressão. Dusan Tadic entrou em campo aos 65 minutos, enquanto o exausto Aleksandar Mitrovic deixou o gramado pelo lado dos visitantes.

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O gol da Grécia saiu quando faltavam 20 minutos para o fim. Georgios Masouras recebeu passe de Vangelis Pavlidis e finalizou com tranquilidade para fazer 1 a 0, para alegria da torcida grega.

A Grécia seguiu superior na reta final, embora o placar de 1 a 0 mantivesse a tensão. A Sérvia ainda tentou reagir, mas não conseguiu o empate tardio que lhe renderia ao menos mais um ponto na fase de grupos da Liga das Nações. Nos acréscimos, Sergej Milinkovic-Savic cabeceou na trave.

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Os gregos venceram, portanto, mas não terminaram entre os dois primeiros do grupo B. Uma decepção após os bons resultados contra a Alemanha (vitória por 1 a 0) e a Holanda (empate em 2 a 2 depois de abrir 2 a 0).