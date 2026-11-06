O ponta inglês Jack Grealish retornou aos treinos de seu clube, o Everton, após sua ausência nas três últimas partidas da equipe por uma decisão disciplinar, abrindo caminho para recuperar seu lugar no time titular depois do fim da próxima data Fifa.

O jogador de 31 anos havia sido descartado dos planos do técnico escocês David Moyes na semana passada, após violar o regulamento interno do clube. O astro da seleção da Inglaterra não atua pelo Everton desde a derrota para o Chelsea em 17 de outubro passado, por ter faltado a uma das sessões de treino, o que o levou a ser afastado das duas últimas partidas contra o Newcastle.

Grealish não estará presente no confronto contra o Coventry nesta sexta-feira à noite, mas seu retorno aos treinos lhe dá uma forte chance de participar do duelo contra o Brentford marcado para o dia 23 de novembro, de acordo com o que explicou o jornal britânico The Sun.

David Moyes comentou, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com o Coventry, confirmando o breve retorno do jogador aos treinos coletivos: "Não, Jack não está disponível para jogar no momento. Não vou revelar o plano detalhado, mas vamos trabalhar com Jack novamente em breve."

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O jornal britânico havia revelado os bastidores das noitadas que antecederam a punição disciplinar: o jogador, que recebe 300 mil libras esterlinas por semana, compareceu à cerimônia de premiação "Pride of Britain" em Londres no dia 19 de outubro, antes de se dirigir a uma das casas de karaokê na região de Victoria até as primeiras horas da manhã.

O astro inglês também foi flagrado no dia seguinte em um hotel da cidade de Wilmslow na companhia de seus companheiros de Everton Jordan Pickford e Tyler Dibling, além de seu ex-companheiro de Manchester City Kyle Walker.

Moyes recusou-se a entrar nos detalhes precisos da infração de Grealish, ressaltando que a punição veio como uma decisão interna do clube.

Vale lembrar que Grealish disputou 6 partidas pelo Everton nesta temporada sem marcar nenhum gol, depois de ter feito uma temporada marcante durante seu primeiro período de empréstimo na temporada passada, antes que ela fosse encerrada por uma grave lesão no pé.