A tecnologia de gravação de conversas dentro de campo revelou os detalhes do diálogo entre Pedri, os jogadores do Barcelona e o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, durante a revisão da mão de Cucho Hernández, que acabou com a anulação do gol de Giovani Lo Celso, na partida em que o time catalão venceu o Real Betis por 5 a 2.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", as gravações de áudio mostraram as reclamações de Pedri, capitão do Barcelona dentro de campo, bem como a posição inicial do árbitro, que afirmou em mais de uma ocasião que não considerava que a mão justificasse a marcação de uma infração.

O episódio começou quando Pedri se aproximou do árbitro para reclamar do lance, dizendo: "É uma mão totalmente clara".

De Burgos Bengoetxea respondeu: "Para mim, há um movimento que não justifica a marcação de uma infração, certo?", mas essa interpretação não convenceu o meio-campista espanhol, que insistiu: "Como não é infração? Ele controlou a bola com a mão".

O árbitro então informou ao jogador do Barcelona que faria uma revisão do lance, pedindo que apenas Pedri falasse com ele, e disse: "Pedri, só você, vou falar só com você... me revisa a mão, pois é isso que o Ciro está me pedindo", em referência ao responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo.

O jogador do Barcelona voltou a reafirmar sua posição, dizendo: "É uma mão totalmente clara", e, com a intervenção de Valentín Gómez, que negou a existência de uma infração, Pedri repetiu que Cucho usou a mão para controlar a bola, dizendo: "Sim, é mão. O Cucho fez esse movimento e tudo para controlá-la".

A discussão se intensificou com a aproximação de outros jogadores do Barcelona, com Lamine Yamal se juntando às reclamações, enquanto Rodri insistia que o jogador colombiano controlou a bola com a mão. Mas a resposta do árbitro continuou a mesma, dizendo: "Não considero que seja uma mão que justifique a marcação de uma infração".

O jogador do Real Betis respondeu dizendo: "Ele controlou com a mão", e De Burgos Bengoetxea repetiu sua posição: "Certo, mas não considero que seja uma mão que justifique a marcação de uma infração".

Fermín López também interveio para pedir a marcação da infração, dizendo: "A coisa está totalmente clara".

Por sua vez, Pedri questionou o argumento do árbitro relativo à posição do braço, e insistiu: "Como não é infração se ele controlou a bola com a mão?".

O árbitro explicou seu ponto de vista dizendo: "Para mim, o braço dele estava em posição natural", e Pedri respondeu movendo o braço para demonstrar a maneira como acreditava que Cucho moveu o braço para alcançar a bola.

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A defesa de Bellerín

Em meio às reclamações, apareceu Héctor Bellerín, capitão do Real Betis dentro de campo, a quem o árbitro explicou que revisariam a mão e o lance que antecedeu o gol, reafirmando sua impressão inicial de que não considerava que a mão justificasse a punição, mas indicando que o avisaria caso o árbitro assistente de vídeo considerasse que merecia a marcação de uma infração.

O árbitro disse durante a conversa: "É isso, não há mais nada".

Por sua vez, Bellerín defendeu a validade do gol, dizendo: "Só pelo gol que ele marcou, deve ser validado. Pelo futebol".

Pedri voltou a reafirmar que Cucho fez o movimento para controlar a bola com a mão.

No fim, De Burgos Bengoetxea pediu ao árbitro assistente de vídeo que revisasse toda a sequência do lance, dizendo: "Deixa eu ver, por favor. Me diz, Ciro. Há um desvio da bola, e não sei se isso representa uma segunda fase da jogada, você me diz".

O árbitro, assim, também se concentrou no lance que antecedeu o chute de Lo Celso.

Após a revisão, o árbitro decidiu anular o gol do jogador argentino por causa da mão cometida por Cucho no início da jogada.

A decisão veio após uma discussão na qual Pedri e vários jogadores do Barcelona insistiram repetidamente na necessidade de marcar a infração, enquanto o árbitro expressou em mais de uma ocasião suas dúvidas iniciais quanto ao mérito da mão para a punição.



