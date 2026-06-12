Grande vitória de Piqué... Um duro golpe jurídico para a Federação Espanhola

O Clube de Andorra conquistou uma vitória jurídica retumbante depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) decidiu anular uma multa de 9 mil euros que lhe havia sido imposta, em um caso que gerou ampla polêmica devido a um confronto acirrado com o árbitro Eder Malo durante a partida contra o Deportivo La Coruña em dezembro passado.

O clube revelou, em comunicado oficial, que o tribunal decidiu a disputa a seu favor após um longo recurso, anulando a punição aprovada pela Comissão de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol e posteriormente confirmada no recurso interno, o que significa a restituição integral do valor da multa.

A origem do caso remonta a um incidente polêmico ocorrido no túnel do estádio após o término do primeiro tempo da partida, quando o árbitro Malo registrou em seu relatório oficial: “Assim que o primeiro tempo terminou, enquanto eu entrava no túnel, reconheci o Sr. Gerard Piqué Bernabéu, que se aproximou de mim e criticou uma de minhas decisões, dizendo: ‘É tão fácil apitar contra os jogadores jovens’, enquanto membros de seu clube tentavam impedi-lo de se aproximar”.

Na sequência desse relatório, a Comissão de Competições apressou-se a impor uma sanção financeira ao clube de propriedade do lendário astro do Barcelona; no entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) tomou partido pela posição de Piqué e de seu clube, com base em uma violação processual fundamental cometida pela Federação Espanhola.

O tribunal confirmou, nos fundamentos de sua decisão, que a Federação Real Espanhola alterou a base da punição durante o andamento do processo legal, o que foi considerado uma violação flagrante do direito a um julgamento justo e do princípio da legalidade, levando à anulação da multa e da advertência associada a ela quanto à possibilidade de reincidência.

O Andorra comemorou essa decisão, afirmando que ela é “definitiva no âmbito administrativo”, o que encerra oficialmente o caso do ponto de vista regulamentar, embora o clube tenha alertado que a Federação Espanhola tem o direito de recorrer ao Tribunal Administrativo do Tribunal Central de Primeira Instância de Madri no prazo de dois meses a partir da data da notificação oficial.

Essa vitória jurídica se soma ao crescente histórico de Piqué fora dos gramados, onde o ex-zagueiro internacional conseguiu mudar sua trajetória de campeão europeu e mundial para um empresário influente no mundo do futebol, buscando conduzir o Andorra rumo a novos horizontes, longe do turbilhão de disputas arbitrais e administrativas que há muito tempo geram polêmica no futebol espanhol.