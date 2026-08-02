Crescem os temores nos bastidores da Real Federação Espanhola de Futebol quanto à possibilidade de perder a sede da partida final da Copa do Mundo de 2030 para o Marrocos, diante da estreita relação que une o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, ao Reino do Marrocos, algo que pode decidir o conflito velado entre Madri e Rabat pela organização do evento mais importante do torneio.

O jornalista Antón Meana revelou, em declarações ao programa espanhol "El Larguero", que há dúvidas reais pela primeira vez dentro da federação espanhola sobre o local de realização da final do Mundial.

Ele afirmou: "Sempre estiveram otimistas, mas há preocupações agora por causa da relação entre o Marrocos e a Fifa. Existe uma série de movimentações em Rabat que provocam descontentamento entre os dirigentes em Las Rozas (sede da federação espanhola), e as atitudes de Infantino geram preocupação".

Esses temores surgem apenas duas semanas após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, na qual a seleção espanhola conquistou o título pela segunda vez em sua história, após vencer a Argentina por 1 a 0 no estádio MetLife, em Nova York, no último dia 19 de julho, com um gol marcado por Ferran Torres aos 106 minutos.

Infantino e a inclinação pró-Marrocos

A decisão final sobre o local de realização da partida final é uma prerrogativa do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que pode ser reeleito em março de 2027 para um mandato que se estenderá até 2031, o que lhe concede plena autoridade para decidir esse espinhoso tema.

O que gera preocupação dentro da federação espanhola é que Infantino visitou o Marrocos quatro vezes durante os últimos dois anos, enquanto não pisou em solo espanhol desde que Luis Rubiales assumiu a presidência da Real Federação Espanhola de Futebol, o que reflete uma clara tendência de fortalecimento das relações com o Reino do Marrocos.

A cerimônia de posse do próximo presidente da Fifa será realizada em Rabat, em março de 2027, o que reforça as chances do Marrocos de obter a honra de sediar a final, especialmente diante da estreita relação entre Infantino e os dirigentes marroquinos.

Disputa entre Fifa e Uefa enfraquece a posição espanhola

O caso da Espanha vive atualmente um forte atrito entre a Fifa e a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), o que enfraquece consideravelmente as chances de Madri de conquistar a sede da partida final, ainda que os especialistas da Fifa afirmem que o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, é o local ideal para sediar esse evento futebolístico de maior importância.

Meana acrescentou: "Ainda assim, eles não pensam em retirar a candidatura da Espanha para sediar a Copa do Mundo caso o Marrocos acabe conquistando a final, pois continuam trabalhando para garantir sua realização na Espanha. A Real Federação Espanhola diz que a Copa do Mundo é algo de extrema importância, e que a Espanha sediará a maioria das partidas".