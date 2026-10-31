Na vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar, em partida da Eredivisie na noite de sábado, Brandt precisou ser substituído por lesão ainda aos 38 minutos.

O que aconteceu? O jogador de 30 anos caiu de repente no gramado, com uma expressão de dor, sem contato com um adversário. Não era possível saber que lesão ele poderia ter sofrido. Ainda não há diagnóstico.

Brandt recebeu atendimento por alguns instantes no gramado. Seu semblante era de preocupação e sugeria que a lesão poderia ser mais grave. Ao menos, o ex-astro da Bundesliga conseguiu deixar o campo sem ajuda, embora mancando levemente.

Julian Brandt vai desfalcar o Ajax por lesão?

Brandt não conseguiu continuar em campo, e Oscar Gloukh entrou no lugar do jogador que disputou 48 partidas pela seleção alemã. Tolu Arokodare já havia marcado o gol da vitória do Ajax aos 9 minutos. Com os três pontos, a equipe de Amsterdã manteve a segunda posição na tabela e ficou a apenas um ponto do líder Feyenoord Rotterdam, que havia tropeçado no empate por 1 a 1 com o Fortuna Sittard.

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Uma ausência de Brandt, porém, seria um duro golpe para o Ajax. Afinal, o meia, que se transferiu sem custos para a Holanda no verão após o fim de seu contrato com o BVB, teve um bom início em seu novo clube. Brandt já é uma peça importante na forma de jogar do Ajax e marcou oito gols em 17 partidas, somando todas as competições. Na vitória por 2 a 1 sobre o Sparta Rotterdam no último fim de semana, ele também deu suas duas primeiras assistências com a camisa do Ajax.