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Com duas vitórias convincentes em dois jogos, a seleção alemã garantiu a liderança do grupo da Liga das Nações à frente da Holanda. Os vencedores e os (pequenos) perdedores da segunda convocação de Klopp.

Jürgen Klopp não conseguiu esconder nem um pouco o sorriso constante na noite de segunda-feira. E por que esconderia? No Estádio Olímpico de Berlim, sua equipe goleou por 5 a 0 justamente o maior rival do país vizinho .

Se a era do novo técnico da seleção continuar com tamanho sucesso, esta partida poderá entrar para a história da federação alemã como o momento de despertar de uma nova seleção alemã, que finalmente volta a empolgar.

Ele já havia ficado "apaixonado à primeira vista" por seu elenco XXL de 44 jogadores durante a primeira Data Fifa como técnico da seleção, disse à ARD na segunda-feira. Agora, falou de um "grupo muito especial", que venceu os jogos contra Sérvia e Holanda de maneira convincente. Ele tem "jogadores maravilhosos, pessoas de grande caráter" em sua equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos o tempo todo."

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"Todo mundo", acrescentou Klopp, "vai para casa sorrindo". Mas talvez isso não valha para todos os jogadores da seleção. Afinal, embora a segunda Data Fifa tenha tido muitos vencedores claros, alguns atletas também voltam a seus clubes como perdedores, ainda que em menor grau.

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Perdedor: Felix Nmecha, por enquanto, não tem mais motivos para comemorar

Nos últimos dias, o principal assunto envolvendo o meio-campista do Borussia Dortmund foi o debate sobre seu gesto de comemoração extremamente controverso, que ele voltou a exibir ao marcar dois gols na partida da Bundesliga contra o SV Elversberg, no fim de semana anterior à Data Fifa.

O departamento de torcedores e apoiadores do BVB , os aurinegros por meio de Hans-Joachim Watzke e também a federação alemã exigiram, então, com maior ou menor clareza, que ele se distanciasse da campanha "The King’s Return", apoiada por Nmecha, e da rede evangélica "Ballers in God", acusada, entre outras coisas, de demonizar o aborto como "plano de Satanás" e considerada homofóbica e hostil à comunidade queer.

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Nmecha acabou atendendo ao pedido e não apenas publicou um comunicado próprio , no qual esclareceu mais uma vez que, com o gesto, não pretendia colocar a si mesmo nem qualquer organização em evidência. Ele também teria prometido ao Borussia Dortmund e à federação alemã deixar completamente de fazer a comemoração controversa no futuro e expressar sua fé de outra forma.

Se tudo isso influenciou a decisão de Jürgen Klopp de deixar o meio-campista no banco contra Sérvia e Holanda e lhe dar apenas nove minutos em campo, é pura especulação, e também parece bastante improvável. O fato, porém, é que Nmecha provavelmente perdeu, durante a Data Fifa, não só boa parte de seu prestígio entre os torcedores alemães, mas possivelmente também sua vaga de titular na seleção.

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Para ser justo, isso teve menos a ver com ele próprio, já que, como mencionado, atuou apenas nove minutos contra os sérvios na noite de sexta-feira, e mais com a atuação espetacular do trio de meio-campo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz. Os três convenceram nos dois jogos (mais sobre isso abaixo) e, por isso, devem estar à frente de Nmecha na hierarquia de Klopp por enquanto. Ao que tudo indica, o mesmo vale para Tom Bischof, que se destacou muito na convocação anterior e recebeu do técnico pouco mais de meia hora em campo contra Sérvia e Holanda.

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Perdedor: Yann Aurel Bisseck vira quinta opção sob o comando de Klopp

Na derrota por 1 a 0 para a Grécia, no fim de setembro, o zagueiro da Inter de Milão ainda havia sido um dos poucos destaques de uma seleção alemã que teve atuação fraca . Por isso, e também porque o concorrente de peso Waldemar Anton, do Borussia Dortmund, estava ausente por lesão, considerava-se que ele tinha boas chances de começar como titular contra Sérvia e Holanda.

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Mas, por enquanto, Klopp parece apostar em outros jogadores. Contra a Sérvia, Malick Thiaw começou no centro da defesa ao lado de Jonathan Tah, que convenceu nas duas partidas (mais sobre isso abaixo). Thiaw teve uma atuação muito sólida, como já havia ocorrido no primeiro confronto com os adversários do Leste Europeu e no empate por 0 a 0 com a Grécia. No jogador do Newcastle United, o técnico da seleção valoriza sobretudo a capacidade de iniciar as jogadas com passes verticais e a altura de 1,94 metro, vantajosa contra os sérvios, que recorriam a bolas longas e atuavam com força física.

Uma vaga na lateral direita da linha de quatro defensores, onde Bisseck também poderia atuar em tese, parece igualmente fora de alcance. Ali, Philipp Treu, do Freiburg, é a escolha claramente preferida de Klopp. Além disso, nas últimas semanas, o técnico não parou de elogiar Finn Jeltsch, do Stuttgart, que finalmente estreou pela seleção alemã contra a Holanda e, assim como Bisseck, pode atuar tanto à direita quanto no centro da linha de quatro.

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Lennart Karl como perdedor de uma estreia espetacular pela seleção alemã

Assim como Felix Nmecha, Lennart Karl chamou atenção nas últimas semanas menos pelos grandes dribles, belos gols e, de modo geral, por suas próprias atuações em campo, embora estas tenham mostrado uma clara evolução nos jogos anteriores à Data Fifa, e mais por acontecimentos fora de campo sobre os quais tinha pouco controle .

No início de novembro, o dirigente do Bayern Uli Hoeneß declarou, em uma longa entrevista à BR, acreditar que Karl, de apenas 18 anos, deveria se mostrar um pouco mais humilde em público . "Acho que tenho participação em 50% dos gols que ele marcou nos últimos dias, depois que alguém disse algo sobre sua vida privada. Também temos a obrigação de orientar um pouco os jogadores jovens", avaliou Hoeneß.

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Na seleção, Karl ao menos entrou por alguns minutos contra a Holanda, depois de passar todo o jogo contra a Sérvia no banco. Klopp ressaltou que isso não teve nada a ver com falta de disposição do jovem, mas simplesmente com sua escolha por outros jogadores .

Karl é "um jovem maravilhoso. Todos nós somos um pouco diferentes em um aspecto ou outro. Ele treinou muito, muito bem, está totalmente integrado à equipe e não jogou hoje porque, na posição dele, atuou alguém que também sabe jogar bastante", disse o técnico da seleção. O jogador do Bayern de Munique, naturalmente, continua tendo um papel decisivo em seus planos.

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O principal concorrente de Karl pela ponta direita, Brajan Gruda, porém, jogou tão bem em sua estreia contra a Sérvia que Klopp também o escalou diante da Holanda, partida na qual Gruda voltou a convencer: na vitória por 5 a 0 sobre a seleção holandesa, ele foi novamente o grande destaque, com duas assistências e um gol. Isso não deve facilitar a vida de Karl no futuro próximo. A vaga pelo centro, de todo modo, parece pertencer firmemente a Florian Wirtz.

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Vencedores: nova dupla de pontas de Jürgen Klopp empolga também pelo trabalho defensivo

Enquanto Karl, portanto, teve "apenas" oito minutos contra a Holanda apesar da clara evolução de sua forma no Bayern, a seleção alemã pode ter encontrado uma nova dupla de pontas.

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Para prejuízo pessoal de Karl, Brajan Gruda deu um verdadeiro espetáculo nos dois jogos, contra Sérvia e Holanda. O atacante do RB Leipzig finalmente estava livre de lesões quando a seleção principal o chamou e teve uma estreia espetacular.

Depois de seu golaço e da atuação impecável contra a Sérvia , Klopp chegou a sentir pena de seu marcador . O mesmo deve valer para Jurrien Timber e Ian Maatsen após a atuação diante da Holanda, com um gol e duas assistências excelentes (um toque por cobertura de trivela para Wirtz e uma cobrança de falta precisa para Schlotterbeck): os dois não conseguiram conter Gruda.

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Os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações podem ter sido o começo de uma grande carreira de Gruda na seleção alemã, desde que ele finalmente consiga permanecer livre de lesões. Na ponta direita, isso é certo, o jogador do Leipzig deve começar como titular nas quartas de final, em março do ano que vem.

Derry Scherhant, por sua vez, já era considerado um dos grandes vencedores da nova era Klopp depois de suas atuações contra Sérvia e Grécia, no início de outubro. Ele reforçou ainda mais esse status com a atuação por vezes empolgante diante da Holanda em seu antigo palco, o Estádio Olímpico de Berlim.

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O jogador de 24 anos contribuiu para a goleada com um golaço que abriu o placar e uma assistência em uma jogada que teve bola na trave antes de resultar no último gol. Com vários dribles em velocidade, provocou repetidas vezes murmúrios de expectativa no estádio. Foi uma "satisfação" mostrar seu valor aos antigos críticos, que acreditavam que ele chegaria, no máximo, a uma carreira na "liga regional", disse Scherhant depois.

Também é verdade que Scherhant ainda mostrou dificuldades na combinação direta com os laterais-esquerdos Nathaniel Brown e Maximilian Mittelstädt, posicionados atrás dele (algo que deixou Brown visivelmente frustrado várias vezes contra a Holanda). Isso, porém, pode ser trabalhado nos treinos.

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Não há dúvida: Scherhant também terá um papel importante sob o comando de Klopp nas quartas de final da Liga das Nações, desde que continue atuando bem pelo Freiburg e permaneça livre de lesões.

Concorrentes de peso da nova dupla de pontas, como Said El Mala, que, assim como Karl, teve apenas quatro minutos para se mostrar e também está entre os pequenos perdedores, Karim Adeyemi, do Bacelona, e Kevin Schade, do Brentford, terão de esperar sua vez. Até porque Klopp não se encantou apenas com as qualidades ofensivas de Scherhant e Gruda.

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"Os dois sabem jogar, meu Deus do céu", disse Klopp, antes de acrescentar uma observação reveladora: "Mas o quanto eles trabalharam e o quanto precisaram trabalhar hoje foi brutal. E, no fim, é isso que faz uma equipe. Outros também sabem jogar. Mas, no fim, o que importa é quanta paixão e dedicação você coloca nisso."

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Vencedores: Joshua Kimmich e Aleks Pavlovic — Klopp aprendeu com um erro decisivo de Nagelsmann

"Paixão e dedicação" também são boas palavras para descrever o que Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich fazem em campo, mesmo deixando de lado suas extraordinárias qualidades com a bola.

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A entrosada dupla do Bayern convenceu tanto contra a Sérvia quanto diante da Holanda. Parece fora de questão que Klopp repita um dos maiores erros de Julian Nagelsmann e volte a desfazer o núcleo do Bayern no meio-campo.

Ao longo dos anos no clube de Munique, Pavlovic e Kimmich desenvolveram uma sintonia excelente e se tornaram até um pouco mais imprevisíveis juntos, pois Pavlovic já consegue avançar com a bola com mais frequência, como fez contra a Holanda, e criar grandes chances com passes incisivos para o ataque, como contra a Sérvia, que resultam em gols . O passe para Kai Havertz antes do 2 a 0 de Wirtz foi de altíssimo nível.

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Após o jogo, Klopp também elogiou à ARD o fato de Kimmich e Pavlovic terem analisado por conta própria a abordagem dos holandeses e "encontrado bons ajustes" . Equilíbrio e capacidade de adaptação tinham faltado ao centro do meio-campo alemão especialmente na Copa do Mundo, quando Nagelsmann deslocou Kimmich para a direita e formou uma dupla de Pavlovic com Felix Nmecha.

Uma decisão que, no fim, teve consequências muito negativas para os dois . À exceção da tranquila vitória na estreia contra Curaçao e, no caso de Nmecha, do segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa do Marfim, ambos tiveram Copas do Mundo péssimas para o nível que possuem.

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As atuações contra a Sérvia e a seleção holandesa devem ter encerrado qualquer discussão sobre a possibilidade de abrir mão de Kimmich, ideia que Klopp já havia descartado como um absurdo . Nmecha e Tom Bischof são alternativas de qualidade, e Angelo Stiller, Anton Stach e Mika Baur talvez ainda tenham outra oportunidade de se mostrar em algum momento. Mas, desde esses dias de meados de novembro, o eixo do meio-campo de Klopp está definido por enquanto.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Vencedor: Philipp Treu volta a corresponder como trunfo de Klopp para um grande problema

Isso também se deve ao fato de que Klopp, ao contrário de seus antecessores sem sucesso, finalmente resolveu o maior problema da equipe. Na lateral direita, Philipp Treu se tornou a escolha incontestável em pouquíssimo tempo . Quando tirou o jogador do Freiburg da cartola em sua primeira convocação, Klopp, de 59 anos, já se surpreendeu com as reações de espanto.

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"Na Alemanha, dizemos que não temos laterais-direitos. Philipp Treu deve se perguntar: 'Ué, do que eles estão falando?'", refletiu Klopp na época. Treu confirmou essa opinião do técnico e, em suas já cinco partidas pela seleção, também a consolidou entre os torcedores alemães em geral.

Treu é, tanto na defesa quanto no ataque, um jogador extremamente confiável e trabalhador, como voltou a mostrar contra Sérvia e Holanda. Ele tem o que Klopp exige de todos os seus atletas: vontade e dedicação incondicionais. No cenário ideal, Treu já atrapalha o adversário no momento em que ele recebe a bola e disputa os lances com agressividade. No ataque, a combinação com Gruda já funcionou muito bem em certos momentos. Às vezes, Treu passava por trás do companheiro para dar mais amplitude ao jogo; em outras, movia-se para dentro quando Gruda ocupava a ponta.

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Provavelmente nem o próprio Klopp classificaria Treu como um jogador de nível mundial. Mas, com qualidades inegáveis, ele já é a melhor e mais testada solução para o lado direito, podendo se revelar uma grande escolha a longo prazo.

"Precisávamos encontrar, em determinados momentos, pessoas que permitissem dar o próximo passo. E, se eu puder ser essa pessoa para Philipp, ficarei muito feliz", disse Klopp ainda em setembro, possivelmente acertando em cheio.

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Vencedor: Jonathan Tah é indispensável para Klopp, diferentemente do que ocorre no Bayern

Ao contrário do que acontece na lateral direita, Klopp tem até uma espécie de problema bom de resolver na zaga, cujo maior prejudicado no momento, como mencionado acima, é Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw e também o jovem Jeltsch, um jogador versátil que pode atuar pelos lados graças à sua velocidade.

Ao menos considerando os jogos recentes contra Sérvia e Alemanha, Tah pode se sentir um vencedor. Enquanto Schlotterbeck surpreendentemente ficou no banco contra a Sérvia e Thiaw atuou em seu lugar (segundo Klopp, por sua força no jogo aéreo), Tah disputou os 90 minutos das duas partidas.

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Embora tenha cometido a falta que originou o lance do 1 a 3 contra a Sérvia, o zagueiro, que atravessou uma fase de dificuldades no Bayern recentemente , ainda parece indispensável para Klopp. O jogador de 30 anos não vinha tendo posição incontestável no clube recordista de títulos porque Min-jae Kim passou a pressioná-lo com boas atuações, enquanto o próprio Tah mostrava insegurança e lentidão repetidas vezes e, nos duelos individuais tão importantes para o sistema de Kompany, muitas vezes só conseguia parar o adversário com faltas.

O resultado: Tah passou os 90 minutos no banco nos grandes jogos da Bundesliga contra RB Leipzig e BVB. Na Liga dos Campeões, só pôde atuar por 45 minutos contra o Arsenal porque Kim precisou sair com problemas físicos.

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Com Klopp, porém, ele ainda mantém seu status de titular, embora não esteja em sua melhor forma no momento. Se recuperá-la, ele e Schlotterbeck deverão formar a dupla titular, como sob o comando de Nagelsmann. Ao menos a confiança do técnico da seleção ele já tem. Nas quatro partidas para as quais foi convocado, Tah atuou durante os 90 minutos.

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Seleção alemã: classificação final do Grupo 2 (Liga A)