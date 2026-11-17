Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Com duas vitórias convincentes em dois jogos, a seleção alemã garantiu a liderança do grupo da Liga das Nações à frente da Holanda. Os vencedores e os (pequenos) perdedores da segunda convocação de Klopp.

Jürgen Klopp não conseguiu nem de longe esconder seu sorriso permanente na noite de segunda-feira. E por que esconderia? No Estádio Olímpico de Berlim, sua equipe goleou por 5 a 0 justamente a arquirrival do país vizinho .

Se a era do novo técnico da seleção alemã continuar tão bem-sucedida, essa partida talvez entre para a história da Federação Alemã de Futebol (DFB) como o momento de despertar de uma seleção renovada e, enfim, novamente empolgante.

Ele disse à ARD, na segunda-feira, que já havia ficado "perdidamente apaixonado" por seu elenco XXL de 44 jogadores em sua primeira data reservada às seleções como técnico da Alemanha. Agora, falou de um "grupo muito especial", que venceu Sérvia e Holanda de maneira convincente. Segundo Klopp, há "jogadores maravilhosos, pessoas de grande caráter" em sua equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos o tempo todo."

Publicidade Publicidade

"Todo mundo", acrescentou Klopp, "vai para casa com um sorriso". Mas talvez isso não se aplique a todos os jogadores da seleção. Afinal, embora a segunda data reservada às seleções tenha produzido muitos vencedores claros, alguns atletas também voltam a seus clubes ao menos como pequenos perdedores.

Getty Images

Tópicos relacionados

Perdedor: Felix Nmecha não tem, por enquanto, motivos para comemorar

No caso do meio-campista do Borussia Dortmund, o que predominou nos últimos dias foi o debate sobre seu gesto de comemoração extremamente controverso, que ele voltou a fazer ao marcar duas vezes na partida da Bundesliga contra o SV Elversberg, no fim de semana anterior à pausa para as seleções.

O departamento de torcedores e apoiadores do BVB , o clube aurinegro, por meio de Hans-Joachim Watzke , e também a DFB pediram, com maior ou menor clareza, que ele se distanciasse da campanha "The King’s Return", apoiada por Nmecha, e da rede evangélica "Ballers in God". A esta última se atribui, entre outras coisas, a condenação do aborto como "plano de Satanás"; ela também é considerada homofóbica e hostil à comunidade queer.

Publicidade

Nmecha acabou atendendo ao pedido e não apenas publicou um comunicado próprio , no qual voltou a esclarecer que não pretendia colocar nem a si mesmo nem qualquer organização em evidência com o gesto. Ele também teria prometido ao Borussia Dortmund e à DFB abandonar completamente a comemoração controversa no futuro e expressar sua fé de outra forma.

É pura especulação, e também bastante improvável, afirmar que tudo isso tenha influenciado a decisão de Jürgen Klopp de deixar o meio-campista no banco contra Sérvia e Holanda, dando-lhe apenas uma breve participação de nove minutos. O fato é que Nmecha provavelmente perdeu, durante a pausa para as seleções, não só uma boa parte do prestígio entre os torcedores alemães, mas possivelmente também sua vaga de titular na seleção.

Publicidade

Para ser justo, isso teve menos a ver com ele próprio: como já mencionado, esteve em campo por apenas nove minutos contra os sérvios, na noite de sexta-feira. O principal fator foi o desempenho espetacular do trio de meio-campo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz. Os três convenceram nas duas partidas (mais sobre isso abaixo) e, por isso, devem estar à frente de Nmecha na hierarquia de Klopp por enquanto. Ao que tudo indica, o mesmo vale para Tom Bischof, que se destacou na convocação anterior e recebeu do técnico pouco mais de meia hora em campo contra Sérvia e Holanda.

Getty Images

Perdedor: Yann Aurel Bisseck vira a quinta opção sob o comando de Klopp

Na derrota por 1 a 0 para a Grécia, no fim de setembro, o zagueiro da Inter de Milão ainda havia sido um dos poucos destaques positivos de uma seleção alemã que jogou mal . Por isso, e também porque Waldemar Anton, do Borussia Dortmund, um concorrente de peso, estava fora por lesão, considerava-se que ele tinha boas chances de começar como titular contra Sérvia e Holanda.

Publicidade

Mas Klopp parece apostar em outros jogadores por enquanto. Contra a Sérvia, Malick Thiaw começou no centro da defesa ao lado de Jonathan Tah, que convenceu nas duas partidas (mais sobre ele abaixo). Thiaw teve uma atuação muito boa, como já havia acontecido no primeiro confronto com os representantes do Leste Europeu e no 0 a 0 com a Grécia. O técnico da seleção valoriza no jogador do Newcastle United sobretudo a capacidade de iniciar jogadas com passes verticais e a altura de 1,94 m, que foi vantajosa diante dos sérvios, adeptos de bolas longas e de um jogo fisicamente forte.

Uma vaga na lateral direita da linha de quatro, onde Bisseck também poderia atuar em tese, igualmente parece estar ocupada. Philipp Treu, do Freiburg, é claramente a escolha preferida de Klopp para a posição. Além disso, nas últimas semanas, o treinador não parou de elogiar Finn Jeltsch, do Stuttgart, que enfim estreou pela seleção alemã contra a Holanda e, assim como Bisseck, pode atuar tanto pela direita quanto pelo centro da linha defensiva.

Getty Images

Publicidade

Lennart Karl, perdedor diante de uma estreia espetacular pela seleção alemã

Assim como Felix Nmecha, Lennart Karl chamou a atenção nas últimas semanas menos pelos bons dribles, belos gols e, de modo geral, pelas próprias atuações em campo, embora estas tenham mostrado uma clara evolução nos jogos anteriores à pausa para as seleções, e mais por acontecimentos fora de campo sobre os quais quase não tinha controle .

No início de novembro, Uli Hoeneß, figura influente do Bayern, opinou em uma longa conversa com a BR que Karl, de apenas 18 anos, deveria se apresentar em público com um pouco mais de humildade . "Acho que tenho participação em 50% dos gols que ele marcou nos últimos dias, depois que alguém disse alguma coisa sobre a vida privada dele. Também temos a obrigação de dar um pouco de orientação aos jogadores jovens", avaliou Hoeneß.

Publicidade

Na seleção, Karl ao menos teve uma breve participação contra a Holanda, depois de passar o jogo inteiro contra a Sérvia no banco. Klopp ressaltou que isso não se deveu de forma alguma à falta de disposição do jovem, mas simplesmente à sua escolha por outros jogadores .

Karl é "um jovem maravilhoso. Todos nós somos um pouco diferentes em um aspecto ou outro. Ele treinou muito, muito bem, está totalmente integrado ao grupo e não jogou hoje porque, naquela posição, atuou alguém que também sabe jogar bastante", disse o técnico. O jogador do Bayern de Munique, naturalmente, continua a ter um papel decisivo em seus planos.

Publicidade

O principal concorrente de Karl na ponta direita, Brajan Gruda, porém, jogou tão bem em sua estreia contra a Sérvia que Klopp também o escalou diante da Holanda, partida em que voltou a convencer. Na vitória por 5 a 0 sobre a seleção holandesa, ele foi novamente o grande destaque, com duas assistências e um gol, o que não deve facilitar a vida de Karl no futuro próximo. A vaga pelo centro, de qualquer modo, parece pertencer firmemente a Florian Wirtz.

Getty Images

Vencedores: nova dupla de pontas de Jürgen Klopp empolga também fora do ataque

Assim, apesar da clara melhora de desempenho no Bayern, Karl pôde disputar "apenas" oito minutos contra a Holanda. Enquanto isso, a seleção alemã pode ter encontrado uma nova dupla para as pontas.

Publicidade

Para azar de Karl, Brajan Gruda deu um verdadeiro espetáculo nas partidas contra Sérvia e Holanda. O jogador de ataque do RB Leipzig enfim estava livre de lesões quando a seleção principal o convocou e teve uma estreia espetacular.

Após seu golaço e sua atuação impecável contra a Sérvia , Klopp chegou a sentir pena de seu marcador . Depois da atuação contra a Holanda, com um gol e duas assistências excelentes — um toque de trivela por cobertura para Wirtz e uma cobrança de falta precisa para Schlotterbeck —, o mesmo provavelmente vale para Jurrien Timber e Ian Maatsen, que não conseguiram conter Gruda de jeito nenhum.

Publicidade

Os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações podem ter marcado o início de uma grande trajetória de Gruda pela seleção alemã, desde que ele consiga enfim permanecer livre de lesões. Na ponta direita, ao menos inicialmente, o jogador do Leipzig deverá ser titular nas quartas de final, em março do próximo ano.

Derry Scherhant já era considerado um dos grandes vencedores da nova era Klopp após suas atuações contra Sérvia e Grécia no início de outubro . Ele reforçou ainda mais esse status com uma exibição que, em alguns momentos, empolgou contra a Holanda em sua antiga casa, o Estádio Olímpico de Berlim.

Publicidade

O jogador de 24 anos contribuiu para a goleada com um golaço que abriu o placar e com o passe para uma finalização na trave que resultou no gol que fechou a conta. Suas muitas arrancadas com dribles provocaram repetidamente murmúrios de expectativa no estádio. Foi uma "satisfação" mostrar seu valor aos antigos críticos, que acreditavam que ele chegaria, no máximo, a uma carreira na "Regionalliga", disse Scherhant depois.

É verdade também que Scherhant ainda mostrou dificuldades na combinação direta com os laterais-esquerdos posicionados atrás dele, Nathaniel Brown e Maximilian Mittelstädt, algo que deixou Brown visivelmente frustrado mais de uma vez contra a Holanda. Mas isso pode ser trabalhado nos treinos.

Publicidade

Não há dúvida: Scherhant também terá um papel importante sob o comando de Klopp nas quartas de final da Liga das Nações, desde que continue rendendo pelo Freiburg e permaneça livre de lesões.

Concorrentes de renome da nova dupla de pontas, como Said El Mala, que, assim como Karl, teve apenas quatro minutos para mostrar serviço e também figura entre os pequenos perdedores, Karim Adeyemi, do Barcelona, e Kevin Schade, do Brentford, terão de esperar sua vez. Até porque Klopp se empolgou não só com a capacidade ofensiva de Scherhant e Gruda.

Publicidade

"Os dois sabem jogar bola, meu Deus", disse Klopp, antes de acrescentar, de maneira reveladora: "Mas o quanto eles trabalharam e precisaram trabalhar hoje foi impressionante. E é isso que, no fim das contas, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é a paixão e a dedicação que você coloca nisso."

Getty Images

Vencedores: Joshua Kimmich e Aleks Pavlovic — Klopp aprendeu com um erro decisivo de Nagelsmann

"Paixão e dedicação" também são boas palavras para descrever o que Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich fazem em campo, deixando de lado por um momento suas excelentes qualidades técnicas.

Publicidade

A entrosada dupla do Bayern convenceu tanto contra a Sérvia quanto diante da Holanda. Parece fora de cogitação que Klopp repita um dos maiores erros de Julian Nagelsmann e volte a desfazer a parceria dos dois no centro do campo.

Ao longo dos anos no clube de Munique, Pavlovic e Kimmich desenvolveram uma ótima sintonia e se tornaram até um pouco mais imprevisíveis quando atuam juntos, porque Pavlovic hoje consegue conduzir a bola para a frente com mais frequência, como fez contra a Holanda, e criar grandes chances com passes incisivos para o ataque, como contra a Sérvia , jogadas que resultam em gols. O passe para Kai Havertz antes do 2 a 0 de Wirtz foi de altíssimo nível.

Publicidade

Depois do jogo, Klopp também elogiou à ARD o fato de Kimmich e Pavlovic terem analisado por conta própria a estratégia dos holandeses e "encontrado bons ajustes" . Equilíbrio e capacidade de adaptação haviam faltado ao setor central do meio-campo alemão especialmente na Copa do Mundo, quando Nagelsmann deslocou Kimmich para a direita e colocou Pavlovic ao lado de Felix Nmecha.

Uma medida que acabou tendo efeitos extremamente negativos para ambos . À exceção da vitória tranquila na estreia contra Curaçao e, no caso de Nmecha, do segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim, os dois fizeram Copas do Mundo péssimas para o nível que têm.

Publicidade

As atuações contra Sérvia e Holanda devem ter encerrado qualquer discussão sobre a possibilidade de abrir mão de Kimmich, ideia que Klopp já havia classificado como bobagem . Nmecha e Tom Bischof são alternativas de qualidade, e Angelo Stiller, Anton Stach e Mika Baur talvez também tenham outra oportunidade de se mostrar em algum momento. Mas, por enquanto, a espinha dorsal do meio-campo de Klopp está definida desde estes dias de meados de novembro.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Vencedor: Philipp Treu, trunfo de Klopp para um grande problema, volta a corresponder

Isso também se deve ao fato de Klopp, diferentemente de seus antecessores malsucedidos, ter enfim resolvido o maior problema da equipe. Na lateral direita, Philipp Treu se tornou indispensável em pouquíssimo tempo . Quando tirou o jogador do Freiburg da cartola em sua primeira convocação, Klopp, de 59 anos, já se mostrou intrigado com as reações de surpresa.

Publicidade

"Na Alemanha, dizemos que não temos laterais-direitos. Philipp Treu deve se perguntar: 'Ué, do que eles estão falando?'", refletiu Klopp na época. Treu confirmou a avaliação do técnico e, em suas cinco partidas pela seleção até agora, também a consolidou na cabeça do torcedor alemão comum.

Treu é, como voltou a mostrar contra Sérvia e Holanda, um jogador extremamente confiável tanto na defesa quanto no ataque. Ele tem o que Klopp exige de todos os seus atletas: vontade e dedicação incondicionais. Na melhor das hipóteses, Treu já incomoda o adversário no momento em que ele recebe a bola e entra com ímpeto nas disputas. No ataque, a parceria com Gruda já funcionou muito bem em alguns momentos. Às vezes, Treu passava por fora e dava mais amplitude à equipe; em outras, ocupava uma faixa mais central quando Gruda ficava na ponta.

Publicidade

Provavelmente nem o próprio Klopp classificaria Treu como um jogador de nível mundial. Mas, graças a seus pontos fortes inegáveis, ele já é a melhor e mais testada solução para o lado direito, podendo se revelar, no longo prazo, uma escolha extremamente acertada.

"Em determinados momentos, precisamos encontrar pessoas que nos permitam dar o próximo passo. E, se eu puder ser essa pessoa para Philipp, ficarei muito feliz", disse Klopp ainda em setembro. Talvez tenha acertado em cheio.

Getty Images

Publicidade

Vencedor: Jonathan Tah é indispensável para Klopp, diferentemente do que ocorre no Bayern

Ao contrário do que acontece na lateral direita, Klopp tem até uma espécie de problema de excesso de opções na zaga. Atualmente, quem mais sofre com isso é Yann-Aurel Bisseck, como mencionado acima. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw e também o jovem Jeltsch, um jogador versátil que pode atuar pelos lados graças à sua velocidade.

Ao menos pelas partidas recentes contra Sérvia e Alemanha, Tah pode se considerar um vencedor. Enquanto Schlotterbeck surpreendentemente ficou no banco contra a Sérvia e Thiaw jogou em seu lugar (segundo Klopp, por sua força no jogo aéreo), Tah disputou os 90 minutos das duas partidas.

Publicidade

Embora tenha cometido a falta que originou a cobrança antes do 1 a 3 contra a Sérvia, o zagueiro que vinha atravessando uma fase um pouco difícil no Bayern parece continuar indispensável para Klopp. Recentemente, o jogador de 30 anos deixou de ter a titularidade incontestável no clube mais vitorioso da Alemanha, porque Min-jae Kim passou a pressioná-lo com boas atuações. Tah, por sua vez, mostrava insegurança e lentidão repetidamente e, nos duelos individuais tão importantes para o sistema de Kompany, muitas vezes só conseguia parar o adversário cometendo falta.

O resultado: Tah passou os 90 minutos no banco nos grandes jogos da Bundesliga contra RB Leipzig e BVB. Na Liga dos Campeões, só pôde atuar por 45 minutos contra o Arsenal porque Kim precisou sair com problemas físicos.

Publicidade

Com Klopp, porém, ele continua titular, embora não esteja em sua melhor forma atualmente. Se voltar a ela, Tah e Schlotterbeck deverão formar a dupla titular, como sob Nagelsmann. Ao menos a confiança do técnico da seleção ele já tem. Nas quatro partidas para as quais foi convocado, Tah ficou em campo durante os 90 minutos.

Getty Images

Seleção alemã: classificação final do grupo 2 (Liga A)